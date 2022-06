La enfermedad que causa que se pele la piel de los dedos y las manos

La descamación de las yemas de los dedos puede ser el resultado de una afección subyacente. Si bien, la piel seca suele ser la causa de la descamación de las yemas de los dedos, y aunque es típicamente más frecuente durante los meses de frío, también podría aparecer en la piel seca si se baña con agua caliente, según el portal Healthline.

Otra de las razones por las que puede producirse este síntoma en la piel es por lavarse mucho las manos. Es decir, lavarse las manos excesivamente puede resultar en la descamación de la punta del dedo y el uso de agua caliente, no usar una crema hidratante en las manos después de lavarse, y usar toallas de papel también pueden afectar.

Además, usar jabón con frecuencia puede desgastar la barrera lipídica en la superficie de la piel y esto puede hacer que el jabón se absorba en capas más sensibles, lo que provoca irritación y descamación.

Mercedes E. González, médica de University of Miami Miller School of Medicine, señala que la dermatitis de las manos y los pies no es un trastorno único. En realidad, es una categoría de dermatitis que afecta las manos y los pies en forma selectiva debido a diversas causas.

La dermatitis es una enfermedad de la piel que provoca inflamación de las capas superficiales de la misma. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien, la dermatitis es una enfermedad de la piel que provoca inflamación de las capas superficiales de la misma, dando lugar a la aparición de erosiones, sequedad, eczemas, enrojecimiento, picazón y comezón.

En concreto, eczema es un término que designa varios tipos distintos de hinchazón de la piel. La mayoría causa sequedad y comezón en la piel, además de sarpullido en la cara, al interior de los codos, y detrás de las rodillas, y en las manos y los pies, según el portal especializado en salud Medline Plus.

Eczema de las manos

La inflamación general de la piel (dermatitis atópica) también puede causar eczema en las manos. Esta afección aparece como piel irritada que puede:

Ser sensible al tacto.

Descamarse.

Verse enrojecida.

Agrietarse.

Picar.

Enfermedades

A veces, la piel escamosa en las yemas de los dedos es una señal de una afección subyacente.

Alergias

La piel en la punta de los dedos se puede descamar si eres alérgico a algo con lo que ha estado en contacto.

Por ejemplo, podría estar expuesto al níquel cuando se usan joyas baratas. Esta alergia causará enrojecimiento y picazón en la piel. La piel se ampolla y finalmente se pela.

Las alergias al látex son otra posibilidad. La reacción al látex puede variar, y puede causar shock anafiláctico, que requiere tratamiento médico inmediato. Las reacciones más leves pueden provocar picazón, descamación e hinchazón.

Deficiencia de niacina o toxicidad por vitamina A

Obtener demasiado poco o demasiado de ciertas vitaminas puede causar que la piel se descame.

La pelagra es una afección que resulta de la falta de vitamina B3 (niacina) en la dieta. Puede provocar dermatitis, diarrea e incluso demencia.

Aunque la pelagra suele ser el resultado de una dieta pobre, también puede ser causada por otras enfermedades subyacentes. La suplementación con niacina es la única manera de restaurar el nivel de vitamina B3.

Sin embargo, se recomienda hablar con el médico sobre si los suplementos son seguros para cada persona y cuánto deben tomar.

Además, si las personas están consumiendo demasiada vitamina A, puede causar piel irritada y uñas agrietadas.

Psoriasis