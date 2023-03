La especia que ayuda a prevenir la resistencia a la insulina y regular el azúcar en la sangre

El jengibre es una especia que se caracteriza por tener múltiples beneficios para la salud. Algunas personas suelen incluirlo como condimento en las comidas y otras, en la preparación de remedios naturales para diferentes propósitos.

Este alimento tiene propiedades que pueden contribuir a aliviar malestares como los vómitos. “Puede ayudar a aliviar las náuseas y los vómitos en personas que se someten a ciertos tipos de cirugía. El jengibre también puede ayudar con las náuseas relacionadas con la quimioterapia, pero se necesitan estudios más amplios en humanos”, explica Healthline, portal web especializado en salud.

El portal web La Vanguardia señala su contenido nutricional por 100 gramos:

Calorías : 346,9 kcal

Colesterol: 0 mg

Proteínas: 9,12 mg

Fibra: 12,5 g

Potasio: 330 mg

Vitamina C: 4 mg

Hidratos de carbono: 70,7 mg

El jengibre es utilizado en muchas recetas de cocina. - Foto: Getty Images

Mejor con Salud, portal especializado en salud y cuidado personal, señala que el jengibre es una especia que puede ayudar a prevenir la resistencia a la insulina y contribuir a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Para aprovechar sus beneficios puede prepararse de diferentes formas.

Agregar jengibre para condimentar los alimentos y las diferentes comidas. Este producto se destaca por darle un sabor diverso a las comidas. Puede utilizarse en la preparación de cualquier plato. Puede adicionarse a bebidas, jugos y batidos.

Antes de consumirlo con mucha frecuencia para obtener los beneficios ya mencionados, se recomienda consultar a un médico para obtener asesoría profesional adecuada.

El jengibre puede tomarse como té. - Foto: Foto: Getty Images.

¿Qué es la insulina?

La insulina es la hormona que permite que el azúcar en la sangre pase a las células, ya que es la principal fuente de energía del cuerpo humano. Es importante para regular y mantener niveles normales de glucosa, porque si son demasiado bajos o altos pueden causar complicaciones.

Algunas personas pueden presentar resistencia a la insulina. Esto ocurre cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a esta hormona y no pueden absorber el azúcar de manera fácil.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales señala que existen diferentes factores que incrementan el riesgo de padecer resistencia a la insulina. Uno de ellos es el antecedente familiar, pues si los padres tienen esta afección, puede que otro miembro lo padezca también.

Asimismo, hay otros factores de riesgo. Estos son:

Sobrepeso u obesidad

Tener 45 años o más.

Pertenecer a uno de los siguientes grupos étnicos: afroamericano, nativo de Alaska, indio americano, asiático americano, hispano/latino, nativo de Hawái o americano de las islas del Pacífico.

No ejercitarse regularmente.

Tener hipertensión o colesterol elevado.

Tener historial de diabetes gestacional.

Haber tenido afecciones cardíacas o accidentes cerebrovasculares.

Tener síndrome de ovario poliquístico.

Tener síndrome metabólico.

Tomar algunos medicamentos, como los glucocorticoides, algunos antipsicóticos y algunos medicamentos para el VIH.

Tener trastornos hormonales, como el síndrome de Cushing y la acromegalia.

Problemas de sueño, especialmente la apnea del sueño.

Azúcar en la sangre

El azúcar, también conocido como glucosa, es la fuente principal de energía del cuerpo humano. Proviene de los alimentos que se consumen a diario y es la fuente primordial de energía del cuerpo humano. Este tipo de azúcar es transportada a través de la sangre a todas las células del cuerpo para ser utilizada como energía. La hormona que facilita la circulación de esa azúcar es la insulina, la cual es liberada por el páncreas.

En el cuerpo de las personas diabéticas, lo que sucede es que el organismo no realiza correctamente el transporte de la glucosa, ocasionando un incremento en los niveles de azúcar en la sangre. Aunque una persona no sea diabética, igualmente puede verse expuesta a sufrir afectación en su salud si la glucosa está en valores altos o bajos, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.