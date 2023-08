La fruta cítrica y nutritiva que ayuda a combatir el hígado graso

Cuando se hace mención al hígado graso, se referencia a una enfermedad relacionada a la falla de una de las funciones del órgano. Los expertos de Medline Plus indican que esta condición genera que la filtración de toxinas no se desarrolla de manera correcta, por lo que se presenta una acumulación de grasa en esa zona. Como tal, hay dos tipos: hígado graso no alcohólico y alcohólico (también llamado como esteatosis hepática).