La fruta diurética que ayuda a limpiar los riñones, fortalecer el sistema inmune y restaurar el colágeno

La piña se caracteriza por su poderosa acción depurativa y diurética que, además de facilitar la eliminación de líquidos, controla los procesos inflamatorios del organismo.

En concreto, es un excelente alimento diurético que ayudará también con la hinchazón del vientre y a eliminar toxinas, según el magacín especializado en salud MensHealth.

Las propiedades que contiene esta fruta también favorecen un buen funcionamiento renal. Además, tiene enzimas que ayudan a combatir las infecciones, fortalecer el sistema inmune y estimular la digestión.

Incluso, el tratamiento natural a base de jugo de piña ayuda a tratar y prevenir cualquier problema de riñones, ya que contiene vitamina C, potasio y enzimas bromelainas, que en conjunto permiten reducir la inflamación, combatir las infecciones, restaurar el colágeno y reducir el riesgo de la formación de cálculos renales, según Univisión, en su sección de salud.

En conjunto permiten reducir la inflamación, combatir las infecciones, estimular la digestión y reducir el riesgo de la formación de cálculos renales, - Foto: Getty Images/iStockphoto

Jugo de piña para los riñones

Ingredientes:

Piña en trozos (200 gramos).

1 vaso de leche de arroz (250 mililitros).

Preparación:

Cortar la piña en trozos pequeños.

Procesar ambos ingredientes en la licuadora hasta obtener la textura deseada.

Consumir al momento.

En caso de que se desee una bebida más espesa, añadir mayor cantidad de piña que de leche o bien, agregar unas cuantas cucharadas de copos de avena.

Otras bebidas para la salud de los riñones

Zumo de pepino y perejil

Ingredientes:

Media taza de perejil picado, tanto las hojas como el tallo.

1/4 de pepino sin concha, picado en trozos.

Preparación:

Llevar los ingredientes a la licuadora, mezclar bien con un poco de agua si se hace necesario, procesar y beber una vez que esté listo.

Llevar los ingredientes a la licuadora, mezclar bien con un poco de agua si se hace necesario, procesar y beber una vez que esté listo. - Foto: Getty Images

Zumo de zanahoria y apio

Ingredientes:

2 ramas de apio.

2 zanahorias.

4 vasos de agua.

Preparación:

Lavar y cortar el apio. Pelar las zanahorias y trocearlas.

Ambos ingredientes, llevarlos a la licuadora con dos vasos de agua y procesar por un par de minutos,

Agregar dos vasos más de agua y licuar por un minuto hasta obtener una mezcla homogénea.

Luego, colar el contenido antes de refrigerar o consumir.

Si se desea mejorar el sabor, añadir el zumo de un limón.

Jugo de apio y manzana

La manzana verde contiene mucha agua, lo cual ayuda a los riñones a eliminar toxinas y depurar. Asimismo, un estudio publicado en el British Journal of Nutrition muestra que el jugo de manzana puede ayudar a reducir el riesgo de formación de piedras en los riñones.

Ingredientes: (para un litro)

3 manzanas verdes.

2 ramas de apio.

Preparación:

Cortar en cubitos la manzana y, trocear el apio.

Agregar agua suficiente para facilitar el proceso en la licuadora. Batir hasta homogeneizar y procurar que quede un poco espeso.

Es recomendable beber de inmediato para aprovechar mejor sus propiedades depurativas.

Agregar la sandía y licuar todo junto. - Foto: Getty Images / Gustav Stening

Zumo de sandía y limón

Ingredientes:

3 tazas de sandía picada.

1 litro de agua.

6 limones.

Preparación:

Se exprimen los 6 limones y el zumo se añade al litro de agua.

Agregar la sandía y licuar todo junto.

Beber y disfrutar.

Zumo de arándanos y limón

Ingredientes:

1 taza de agua (125 mililitros).

1 vaso de zumo de arándanos (250 mililitros).

3 cucharadas de zumo de limón (15 mililitros).

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en la licuadora.

Beber este zumo como parte de una merienda o desayuno.

Zumo de pomelo y aloe vera

Esta receta fue publicada en 2003 en el libro The Science Principles and Practices of Herbal Medicine (Los principios de la ciencia y las prácticas de la medicina herbaria), como un buen remedio para eliminar las piedras de los riñones.

Ingredientes:

Gel de aloe vera (30 gramos).

El zumo de 2 o 3 pomelos.

Opcional: miel.

Preparación: