La fruta diurética que mejora la circulación de la sangre en la piernas y reduce la presión arterial

Los problemas de circulación tienden a aumentar la probabilidad presentar las conocidas várices y arañas musculares que tanto disgustan a muchas personas. Más allá de un tema estético, estas pueden generar intensas sensaciones de dolor, ardor, sensación pulsátil e, incluso, graves úlceras venosas en las piernas, si no se tratan a tiempo .

Frente a estos problemas, es clave incorporar a la dieta una buena cantidad de vitamina C y de antioxidantes, presentes sobre todo en las frutas y verduras , lo que ayuda en el proceso de prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalecer las venas y arterias, y favorecer la circulación.

Una fruta que puede ayudar en este propósito es la sandía. Este fruto es una opción saludable como snack, jugo o ingrediente de una ensalada. Esta fruta, aunque no tiene tanta fibra como otras, no tiene grasa y se caracteriza por ser un alimento rico en agua. Respecto a la cantidad de calorías, las personas no tienen por qué alarmarse, pues solo son 45 por cada taza.