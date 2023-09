La fruta nutritiva que aumenta la producción de colágeno y ayuda a prevenir la aparición de cataratas

Por su parte, la catarata “es cuando el cristalino natural de su ojo se vuelve nubla. Las proteínas en su lente se descomponen y hacen que las cosas se vean borrosas, confusas o menos coloridas. Dentro de los ojos, tenemos un lente natural. El lente, o cristalino, dobla (refracta) los rayos de luz que ingresan en el ojo para ayudarnos a ver. El cristalino debe ser transparente”, explica la American Academy of Ophthalmology.

“El envejecimiento es la causa más común de las cataratas. Esto se debe a cambios normales en el ojo que se producen después de los 40 años aproximadamente. La mayoría de cataratas relacionadas con la progresión de la edad, se desarrollan gradualmente. Como resultado, es posible que no se perciban de inmediato los cambios en la visión o las señales de cataratas en su estado temprano de desarrollo” , agrega la entidad.

Se trata de la uva, una de las frutas más saludables que existen. Son muy consumidas en Colombia y en diferentes partes del mundo. Se pueden encontrar tanto moradas como verdes. Es posible conseguirlas con una gran facilidad en cualquier supermercado de barrio o almacén de cadena. Son muy ricas en fibra, calcio, vitaminas C, potasio y fósforo.

“Uno de los grandes beneficios de las uvas es que contienen vitaminas C, A , y K, entre otras. Cabe destacar que la vitamina C se presenta en cantidades más altas. Esto es importante porque se sabe que la vitamina C: aumenta la producción de colágeno”, reseña el portal especializado Mejor con Salud.