La fruta que contribuye a reducir el colesterol alto

Esta fruta le brinda varios beneficios al organismo y uno de ellos es que contribuye a regular el colesterol de manera regular. De acuerdo con el estudio titulado: Effects of Papaya (Carica papaya L.) as Anti- Hyperlipidemia: A Systematic Review, publicado en International Journal of Nutrition Sciences, este alimento contiene fibra, vitaminas A y C, alcaloides, saponinas y flavonoides que tienen propiedades antihiperlipidémicas.