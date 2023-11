El remedio natural que ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre

La mencionada institución indica que esta hortaliza ha sido utilizada desde tiempos remotos en el tratamiento de diversas afecciones y se han realizado diversos análisis y estudios al respecto. Uno de ellos lo efectuaron investigadores de Instituto de Toxicología de la Universidad de Shandong (China) y se titula: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials for the effects of garlic on serum lipid profiles.