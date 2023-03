La fruta que no se debe consumir de noche porque altera el sueño

Cuando no se duerme bien, suele aparecer el insomnio, un trastorno frecuente del sueño que se caracteriza por generar dificultad para conciliar el sueño o para lograr un sueño de buena calidad. Como tal, este problema de salud puede interferir en las actividades diarias y también puede hacer que se sienta somnolencia durante el día, según indica National Heart, Lung and Blood Institute.

Específicamente, el insomnio puede durar unos días o semanas, pero cuando se presenta de forma crónica, puede ocurrir dentro de 3 o más noches por semana, e incluso, durar más de 3 meses. Entre las causas más comunes que generan este problema de salud es el estrés, por lo que se debe acudir al médico para diagnosticar un tratamiento dependiendo de la condición física del paciente.

No obstante, esta no es la única causa, pues el consumo de algunos alimentos también pueden provocar el insomnio como las frutas. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda de 400 gramos de frutas y verduras al día para tener un buen estado de salud, frutas como la manzana no se recomiendan consumirla en la noche porque puede generar problemas de insomnio.

El sueño se puede ver afectado por el consumo de alimentos ricos en fructosa. - Foto: Getty Images

Frente a esto, el portal web Heraldo USA señala que este alimento no se debe consumir en la noche porque posee una gran cantidad de fructosa, un azúcar natural que el organismo absorbe y distribuye como energía lentamente. De este modo, su efecto estimulante perdura por más tiempo que el de la cafeína.

Además de esto, algunos estudios realizados en Estados Unidos sugieren que esta fruta quita el sueño, por lo que es mejor reemplazarla por otros frutos si se quiere consumir en la noche. Sin embargo, este es un alimento muy recomendado para iniciar el día, pues investigaciones referidas por el portal Tapas de España indican que tiene una cualidad ‘energizante’ que ayuda a tener mayor energía durante el día.

Cabe mencionar que la manzana, contiene micronutrientes esenciales: vitamina C, vitamina A y aportes menores de vitaminas de la familia de las B; así como potasio, calcio, magnesio y fósforo, minerales necesarios para el organismo, según detallan la Fundación Española de la Nutrición.

La manzana es una fruta que puede prevenir la aparición de diabetes. - Foto: Getty Images

Hábitos para combatir el insomnio

Hacer ejercicio

La actividad física ayuda a regular el sueño de acuerdo con Medline Plus, sin embargo, es importante no excederse ni practicarla tres horas antes de dormir, pues esto activará su sistema.

Limitar las siestas

Una siesta en medio del día puede reducir los niveles de estrés, pero esta, de acuerdo con expertos, no debe superar la media hora. De lo contrario, el ciclo circadiano se puede ver afectado y será más difícil dormir en las noches.

Una siesta en medio del día puede reducir los niveles de estrés - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tomar 30 minutos de sol, o luz día

Muchas veces la rutina diaria no requiere salir a exteriores, o tomar el sol. Sin embargo, de acuerdo con AsapScience, una pareja de biólogos canadienses que suben contenido a YouTube, esto puede afectar el ciclo circadiano y generar insomnio. El ciclo circadiano es aquel que regula los proceso en el cuerpo durante el día, esto incluye la vigilia ―estar despierto― y el sueño. En este el cuerpo funciona creyendo que el sol es el momento de estar despierto y la noche es la hora de descansar, por lo que si no se percibe así sean 30 minutos de sol, el ciclo se confunde y genera problemas para descansar por la noche.

Si usted tiene un trabajo nocturno, o una rutina que no requiere salir a exteriores, al menos intente desayunar o comer en un espacio donde entre directamente la luz del día.

Evite la cafeína y el azúcar

Estas dos sustancias contienen alto contenido calórico, o sea energético, por lo que si se consume en grandes cantidades o cerca a la hora de dormir va a ser muy difícil poder conciliar el sueño. Entonces, si a usted le cuesta bastante dormirse, lo mejor es que las evite a toda costa, reemplácelas y limite su consumo drásticamente. Esto incluye, dulces, postres, bebidas a base de café y energizantes.