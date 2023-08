La fruta que se debe consumir en el desayuno para prevenir: la diabetes y la obesidad

Cuando este padecimiento no se controla sus niveles de azúcar en la sangre, puede causar: ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores, según la OMS.

Para resolver estos padecimientos o tratarlos con el fin de que no desencadenen otras afecciones, lo mejor es contar con al guía y el apoyo de profesionales en el tema; sin embargo, implementar algunos alimentos en la dieta pueden ayudar a alcanzar dichos objetivos.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo menciona que el kiwi puede ser un excelente aliado en la dieta de los pacientes que padecen diabetes u obesidad. Es importante mencionar que la sola ingesta de esta fruta no garantiza ningún resultado, si su consumo no se da dentro de un plan de alimentación sano y equilibrado y donde el paciente practique algún deporte o haga actividad física de manera frecuente, no tendrá ningún resultado.