Si va este número de veces al baño, podría estar sufriendo de diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica que afecta la forma en la que el organismo convierte los alimentos en energía. Es uno de los trastornos más graves que puede llegar a padecer un ser humano. Hasta la fecha, no se ha encontrado cura para acabar con esta. Surge por mantener muy altos los niveles del azúcar o glucosa en la sangre.

Con el paso del tiempo, esta enfermedad daña el corazón, el hígado, los vasos sanguíneos y los riñones. Si no se siguen los lineamientos médicos o no se trata de manera adecuada, el riesgo de que cause la muerte es muy alto. Las personas con diabetes deben restringir el consumo o ingesta de los alimentos azucarados.