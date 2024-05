¿Cuáles hombres resultan mejores en la cama? Estar ‘bien dotado’ no es tan bueno como parece. Esto dicen los expertos

“En consulta he atendido a pacientes con penes muy largos o anchos que viven el terror permanente de lastimar a su pareja sexual. Y eso puede llegar a generar muchas más frustraciones que no contar con un pene de buen tamaño”, sostiene un experto. | Foto: Getty Images

Las preguntas se las ha hecho con frecuencia el urólogo y sexólogo Francisco Gutiérrez Peñaranda, quien asegura que se ha enfrentado a este tipo de consultas en su labor. Y las respuestas pueden sorprender. “En una sociedad falocéntrica, el tamaño del miembro reproductor masculino es un tema no solo de discusión, sino de preocupación para miles de hombres en el mundo. Se cree que, mientras más grande, eso se traduce en mayor virilidad y hasta en mayor poder. Se cree además que un hombre bien dotado proyecta una mejor imagen de sí mismo, pues, en apariencia, proporciona con su miembro una mayor satisfacción sexual en sus parejas”, señala Gutiérrez.

Una opinión parecida tiene la sexóloga Flavia Dos Santos, quien asegura que, de forma errónea, los hombres han dado “demasiada importancia” al tamaño en función del disfrute o no de la sexualidad.

“Pero, el momento del sexo se vive, si es con plenitud, de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. El placer no solo está en los genitales; implica todo aquello con lo que uno se sienta bien”, dice la terapeuta.

Es que las cosas no son lo que parecen. “En consulta he atendido, a lo largo de mis años como médico, a pacientes con penes muy largos o anchos que viven el terror permanente de lastimar a su pareja sexual. Y eso puede llegar a generar muchas más frustraciones que no contar con un pene de buen tamaño. Varios se han privado de vivir su sexualidad a plenitud o han desarrollado trastornos como ansiedad o depresión”, sostiene Gutiérrez.