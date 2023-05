Mañanero o en la noche: ¿cuál es la mejor hora para tener relaciones íntimas? Esto dice la ciencia

La ciencia lleva años estudiando los beneficios del sexo. Recientemente, por ejemplo, se reveló que no existe mejor ‘medicamento’ contra el estrés que sostener relaciones sexuales al menos tres veces por semana, debido a la gran cantidad de hormonas de la felicidad y bienestar que genera: la serotonina, la dopamina y la oxitocina.

Ahora, científicos de Reino Unido se han interesado por estudiar cuál es la mejor hora del día para el sexo, según lo recoge el Daily Mail. Para ello, lograron que 500 hombres y 500 mujeres, en su mayoría en relaciones de largo aliento, participaran de un estudio que pretendía establecer si era mejor tener relaciones sexuales de noche o si era más satisfactorio el popular mañanero.

Los participantes de dicho estudio eran personas entre los 18 y los 65 años, a quienes se les pidió que registraran, con detalle, las horas en las que tuvieron relaciones sexuales durante un periodo de seis semanas.

Y el resultado, curiosamente, fue casi unánime y calificado de diez sobre diez por los participantes de dicha investigación: la mañana se convierte en el momento ideal para el sexo. Pero, ¿en qué horario resulta más provechoso?

Las personas que se animaron a hacer parte de este estudio establecieron que el mejor horario es a las 7:30 a.m. Es más: en general, dos tercios de las personas analizadas eligieron el sexo matutino como el más satisfactorio, entre las 7 a.m. y las 10:30 a.m.

El segundo momento más satisfactorio para tener relaciones sexuales, según la misma encuesta, es a las 8 a.m., que es antes de que la mayoría de las personas que trabajan desde casa en Reino Unido se levantan para comenzar el día.

Para los padres con niños en casa, también puede ser un buen horario el fin de semana.

Sobre el mejor momento para hacer el amor, estudios previos han sugerido que las mujeres prefieren el sexo nocturno y que son ellas las que tienden a elegir cuándo tener relaciones sexuales.

Ahora bien, debido a que tener relaciones sexuales libera endorfinas, los científicos han sugerido que es una forma de comenzar el día de buen humor.

El mejor momento para concebir un hijo

El año pasado, un estudio dirigido por el Hospital Tenon, en Francia, encontró que a las parejas les puede resultar más difícil concebir si una persona es noctámbula y la otra madrugadora.

De ahí que los expertos sospechen que es porque los noctámbulos que se acuestan tarde y se levantan tarde prefieren tener sexo perezoso por la mañana.

Por eso, si su pareja es una persona madrugadora, que prefiere levantarse y seguir con las cosas, normalmente prefieren el sexo por la noche. Eso significa menos momentos en que ambas personas están de humor, por lo que hay menos posibilidades de concebir un hijo.

Este particular estudio, en el que participaron cerca de 200 hombres y mujeres que luchan por concebir y 171 que concibieron un hijo de forma natural en un año, identificó un vínculo claro con las preferencias de sueño de las personas.

Entre las parejas que tenían problemas para quedar embarazadas, el 37 por ciento consistía en un noctámbulo y una persona madrugadora que no coincidían.

Solo el 33 por ciento dijo que tenía el mejor sexo por la noche: de ellos, un 16 por ciento eligió el mejor momento como las 9:00 p.m.; el 15 por ciento prefirió las 10:00 p.m. y solo el 2 por ciento dijo que las 11:00 p.m.

Otros curiosos horarios

La encuesta del Reino Unido también encontró que la mayoría de las personas calificaron las 7:45 a.m. como la hora óptima para desayunar, las 12:45 p.m. como la mejor hora para almorzar y las 6:15 p.m. como la mejor hora para cenar.

Reveló igualmente que el mejor momento de concentración ocurre a las 10 a.m. Y que la hora de la jornada en que las personas suelen volverse más hambrientas es a las 3:30 p.m.

La hora de acostarse más popular es a las 10 p.m., y la más popular para despertarse es a las 7 a.m.

Para aquellos que claramente no tuvieron relaciones sexuales esa mañana en particular, casi uno de cada cinco eligió las 7:15 a.m. como el mejor momento para salir a correr.