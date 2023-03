La hierba medicinal que ayuda a prevenir las piedras en los riñones e infecciones urinarias

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), las piedras en los riñones -cálculos- “son trozos de un material sólido, que se forman en uno o ambos riñones cuando hay niveles altos de ciertos minerales en la orina”. Existen varios tipos, como:

Calcio: esta clase de cálculos renales se producen por una alta concentración de oxalatos -sustancias- que normalmente se encuentran en algunos alimentos como los frutos secos, pero también por los altos niveles de vitamina D, y “los trastornos metabólicos pueden aumentar la concentración de calcio u oxalato en la orina”, precisa la Clínica Mayo.

Ácido Úrico: esta clase de piedras se pueden formar en aquellos que tienen diabetes o consumen mucha proteína, incluso en quienes tienen diarrea crónica.

Cistina: la entidad de ciencia y salud, explica que se producen cuando los riñones expulsan “un aminoácido específico”, asegura el centro especializado.

Estruvita: “Los cálculos de estruvita se forman a partir de una infección de las vías urinarias”, agrega.

Es entonces que el poco consumo de líquidos; la baja ingesta de fibra, pero rica en proteínas y sodio; la frecuencia de infecciones urinarias, la obesidad, la predisposición genética, el hiperparatiroidismo, entre otros, pueden ser los causantes de esta afección en los riñones, asegura Tua Saúde.

Por su parte, el NIDDK sugiere el consumo de abundante agua para el tratamiento de los cálculos en los riñones, puesto que esta práctica ayuda a prevenir su formación. Asimismo, cambios en el consumo sobre la cantidad de sodio, calcio y algunos alimentos en la dieta, explica.

También se puede presentar infecciones urinarias. - Foto: Getty Images

De ahí que Tua Saúde manifiesta que para eliminar los cálculos es importante conservar reposo; además, el consumo de líquidos y medicamentos prescritos por un médico. No obstante, se debe tener presente que el apio puede ayudar no solo a combatir esta afección, sino también las infecciones urinarias.

Hierba medicinal para tratar los cálculos renales

Mejor con Salud describe que el apio es un alimento que tiene una cantidad de potasio, flavonoides y proteínas. Además, señala que es un alimento diurético incluido en las dietas para la pérdida de peso, por lo que puede no solo ayudar a prevenir los cálculos renales, sino el desarrollo de infecciones urinarias.

Asegura que ayuda a eliminar la presión de los riñones en dietas hiperproteicas; además de ser considerablemente rico en agua, para la prevención de cálculos en los riñones. Sus propiedades también traen beneficios al sistema digestivo, por lo que ayuda a prevenir el estreñimiento, explica Mejor con Salud.

Ya sea en sopa, agua o en batido, el apio es un alimento ideal en el proceso (dieta saludable y ejercicio) para bajar de peso. - Foto: Foto: Getty images.

Infecciones urinarias

Los riñones son órganos que limpian la sangre que recorre todo el cuerpo, “separan este material (...) y la eliminan del cuerpo a través de la orina”, describe la Clínica Mayo. En dado caso que no cumplan con esta función, se pueden presentar complicaciones que ocasionan hasta la muerte, asegura la entidad de salud.

Existe una relación entre cálculos renales e infecciones urinarias. - Foto: Getty Images

Es entonces que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) precisan que las infecciones urinarias (IVU) inician con la interacción de bacterias que entran a los uréteres e infectan las vías urinarias, siendo la cistitis la más común.

“La mayoría de las veces, el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer IVU”, informa Medline Plus.

Las mujeres son más propensas a infectarse porque su uretra “es más corta y está más cerca del recto. Esto facilita la entrada de bacterias a las vías urinarias”, precisan. Además, los CDC mencionan que los síntomas más comunes de las infecciones urinarias son micción frecuente, dolor al orinar, fiebre y/o escalofríos, por ejemplo.

Finalmente, es importante antes de darle un tratamiento casero, acudir a un profesional de la salud.