La hierba que ayuda a limpiar los riñones y elimina los líquidos retenidos

Los riñones también se encargan de eliminar el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales (como sodio, calcio, fósforo y potasio) en la sangre. Sin este equilibrio, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen normalmente.

Perejil para limpiar los riñones

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para limpiar los riñones y tratar la retención de líquidos. No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.