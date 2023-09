La hierba que reduce los niveles de glucosa en la sangre y aumenta la secreción de insulina

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la alfalfa es una fuente de potasio, hierro, calcio, fósforo y vitaminas como la A, E, K y C. Generalmente, se come cruda en ensaladas, sopas, tortillas o en agua Para fines medicinales, se suelen utilizar todas las partes de la alfalfa (raíz, hojas, tallo, flores y semillas); en cambio, en las cocinas es más común ver solamente la hoja fresca y un poco de las semillas. También, es cultivada en muchas zonas rurales como alimento para el ganado.