La legumbre que ayuda a regular el azúcar y fortalecer los huesos

Con el pasar de los años, es normal que el organismo tienda a presentar distintos problemas de salud debido a múltiples factores externos; sin embargo, existen afecciones que se producen debido a una mala alimentación y el sedentarismo, entre ellas, la hipoglucemia y la osteoporosis.

Cabe mencionar que todas las personas tienen glucosa en la sangre y esta sustancia es indispensable en el organismo porque es la que brinda energía. Como tal, el metabolismo transforma los azúcares que se ingieren en los alimentos y convierte en glucosa, la cual es vital para el buen funcionamiento de las células. No obstante, cuando el metabolismo de la insulina no funciona como debe ser, las células de los tejidos no asimilan correctamente la glucosa y esta empieza a acumularse en la sangre. Esto puede ocasionar que el sistema endocrino falle y es así como se experimentan los altos niveles de azúcar en sangre, que puede llegar a acarrear muchos problemas para la salud.

En cuanto a la osteoporosis, según Mayo Clinic, esta afección hace que los huesos se debiliten y se vuelva quebradizo, por lo que una lesión o una caída leve puede ocasionar una fractura en la cadera, muñeca o columna vertebral. Por lo general, la osteoporosis afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, pero “las mujeres blancas y asiáticas, especialmente las mujeres mayores posmenopáusicas, son las que corren mayor riesgo”.

Durante la etapa inicial de la osteoporosis se da una leve disminución de la masa ósea y no se presentan síntomas. Pero a medida que avanza el tiempo y esta afección debilita los huesos, se suelen presentar dolores de espalda, pérdida de la estatura, posición encorvada y huesos demasiado frágiles.

En ese sentido, tanto la hipoglicemia como la osteoporosis son afecciones que afectan considerablemente la calidad de vida de las personas. Por ello, es fundamental prevenirlas y a la vez, tratarlas con el consumo de alimentos ricos en proteínas, calcio y hierro. Como tal, el portal web Tua Saúde señala que el garbanzo es una leguminosa que ayuda a regular el azúcar en la sangre, ya que su alto contenido de fibras y proteínas permiten mantener la glucemia controlada. A su vez, el garbanzo mantiene la salud ósea de los huesos y los dientes gracias a su contenido de micronutrientes esenciales como el calcio, fósforo y magnesio, que previenen enfermedades como osteoporosis u osteopenia.

El garbanzo es una luguminosa que ayuda a regular el azúcar en la sangre, ya que su alto contenido de fibras y proteínas permiten mantener la glucemia controlada. - Foto: Getty Images

¿Cómo se pueden preparar los garbanzos?

El proceso de la preparación de los garbanzos no es complejo, pero requiere de tiempo, por lo que inicialmente se debe colocar en una olla con agua los garbanzos y dejarlos en remojo durante toda la noche. Esto ayuda a hidratarlos y ablandarlos para que se demoren menos tiempo en cocinarse. Pasada las ocho y doce horas, se debe preparar un sofrito con condimentos y agregarlo a los garbanzos en remojo y colocarles el doble de agua. Esto se debe colocar a fuego alto hasta que hierva y dejarlos cocinar durante 45 minutos aproximadamente.

Por el general, los garbanzos se pueden utilizar para preparar sopas, guisos, ensaladas, cremas, o incluso, es un alimento sustituto de las carnes en dietas vegetarianas, por lo cual es ideal para preparar hamburguesas o albóndigas.

Otros beneficios del garbanzo