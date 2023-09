La lista de alimentos que previenen la caída del cabello

Una de las principales recomendaciones que dan los expertos a la hora de querer cuidar y prevenir los daños del cabello, según explica el portal anteriormente citado, es no “esperar a tener el pelo demasiado estropeado y maltratado para empezar con los tratamientos y cuidados, ya que en ese caso podría ser demasiado tarde si el cabello está demasiado estropeado.”

Además, esta parte puede experimentar diferentes problemas que están relacionados con los cambios climáticos debido a las condiciones ambientales como la radiación solar, el agua, la humedad, e incluso el cloro de la piscina o la sal del mar, factores que pueden incidir para que el cabello, si no se le realiza un debido tratamiento de limpieza, empiece a generar problemas como resequedad, picazón, entre otros.

Sin embargo, otros factores que afectan tanto a la caída del pelo como los síntomas anteriormente mencionados son los cambios hormonales, el estrés y el ciclo de renovación capilar, no obstante, la alimentación también tiene una importancia función en el cuidado y protección del cabello.

Los alimentos que ayudan a mejorar la salud del cabello

Según explica The Objective, “una dieta pobre en nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas (especialmente la vitamina D, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E y las vitaminas del complejo B), minerales (como hierro y zinc) y ácidos grasos saludables (como los ácidos grasos omega-3), puede debilitar el cabello y hacer que sea más propenso a la caída”, por lo que no consumir los siguientes alimentos ricos en nutrientes y vitaminas podría afectar a la buena salud del cabello.