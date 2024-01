La mujer más vieja de Colombia cuenta, a sus 122 años, los secretos para una tercera edad exitosa. Colombia, un país que envejece

Cada vez menos nacimientos

María Antonia, que no entiende de cifras, pero sí de plenitud en la vida, asegura que parte de la felicidad de la que ha podido disfrutar se la han dado precisamente sus hijos. “No me imagino una vida sin mis muchachos, eso fue siempre una motivación”, se le escucha decir a esta abuela. Y cuenta que cuando nació, hace 122 años, su madre, a falta de pañales, la envolvió en hojas de plátano.

El reto de ser viejo en Colombia

María Antonia dice que no cuenta con una pensión y que justamente esa vida tranquila que tiene ahora se la debe a lo que le han podido proporcionar sus diez hijos. “Nunca me preocupé por las cuentas, por pagar recibos y esas cosas. Eso me ha permitido tener una vejez tranquila y considerada. Uno no necesita mucho para ser feliz”, reflexiona esta mujer del Pacífico, operada de cataratas y que toma sin falta sus medicamentos para la osteoporosis y la tensión.