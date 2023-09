La planta medicinal que potencia la memoria, el aprendizaje y la concentración

Medline Plus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala que son miles de personas los que optan por utilizar estos productos naturales para aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse, perder peso, entre otros usos. No obstante, es importante precisar que estas no son medicamentos y, por lo tanto, no los pueden remplazar, pero sí pueden ayudar al cuerpo de distintas maneras.