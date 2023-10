La poderosa vitamina que ayuda a coagular la sangre

Este nutriente es catalogado como la vitamina de la coagulación y según lo indicado en la institución mención, el cuerpo requiere de este nutriente para generar ciertas proteínas tanto en el hígado, que es el órgano encargado de coagular la sangre. De esta manera, con la deficiencia de este nutriente, “el hígado no podría producir los factores de coagulación II, VII, IX y X, y la sangre no coagularía”.

Entre tanto, una investigación titulada ‘Vitamin K Intake and Atherosclerotic Cardiovascular Disease in the Danish Diet Cancer and Health Study’ que se llevó a cabo la Universidad Edith Cowan (ECU) y fue publicada en la Revista de la Asociación Estadounidense del Corazón, detalló que una dieta rica en vitamina K puede ocasionar un 34 % menos de riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular como la aterosclerosis.