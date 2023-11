La semilla que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre y es apta para diabéticos

Si los niveles de azúcar se elevan considerablemente, es posible que derive en una enfermedad llamada diabetes y se caracteriza porque el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien y esto hace que el azúcar se acumule en la sangre.

Quinoa para personas con diabetes

El estudio “Quinoa, an option for feeding of the diabetes mellitus patient”, indica que esta semilla es una opción saludable para la nutrición humana en general, y de forma particular, para el paciente con diabetes.