La vitamina esencial que poco se consume y que permite tener un cerebro joven y saludable

El cuerpo necesita de las vitaminas y nutrientes para su buen funcionamiento, la mayoría son obtenidas por medio de lo que ingiere un paciente a diario. Razón por la que es crucial que en medio de la dieta de toda persona se priorice el consumo de frutas, verduras, hortalizas, proteínas bajas en grasa y alimentos en su estado natural, reduciendo la ingesta de ultraprocesados y productos cargados de grasas saturadas y azúcares.

Según la Universidad de Harvard hay una vitamina fundamental para promover la buena salud del cerebro y prevenir diversas afecciones que suelen afectar a dicho órgano, sobre todo con la llegada del envejecimiento.

Vitaminas para prevenir el deterioro cognitivo

De las trece vitaminas existentes Harvard hace énfasis en que las mejores son las vitaminas del complejo B, ya que estas hacen que el cerebro permanezca joven y sano. Entre las afecciones más frecuentes que afectan al cerebro se encuentra el deterioro cognitivo.

Cabe mencionar que es normal que aún paciente de avanzada edad se le olviden algunas cosas, pero cuando no las recuerda o suele ser una constante en su vida hay que consultar para saber si detrás de esto hay algún tipo de padecimiento.

Entre otras causas de la pérdida de la memoria se encuentran la insuficiencia de oxígeno al cerebro cuando el corazón o la respiración se detienen durante demasiado tiempo, infección cerebral grave o infección alrededor del cerebro, una cirugía mayor o una grave enfermedad e incluso cirugía de cerebro. - Foto: Getty Images

La psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, en su libro This is your brain on food (Lo que la comida le hace a tu cerebro) destaca que las vitaminas que podrían prevenir el deterioro cognitivo son las del complejo B, destacando la importancia de la vitamina B9 o ácido fólico.

Ocho vitaminas integran los nutrientes del complejo B, según la profesional todas cuentas con propiedades y elementos que mejoran la capacidad cognitiva, previniendo padecimientos como el Alzheimer; esto cuando son involucradas en la dieta de manera frecuente y cuando se acompañan de buenos hábitos como hacer deporte, comer y dormir bien.

Vitamina B9, ácido fólico o folato

Este compuesto es indispensable para llevar a cabo la producción de ADN y otro tipo de material genético. También es necesario para la división celular en el organismo, para formar glóbulos rojos, contribuir al buen funcionamiento del sistema inmune.

La vitamina B9 es hidrosoluble, por lo que se pueden perder sus propiedades en el agua de cocción cuando se cocina de manera exagerada un alimento que la contiene, por lo que se recomienda cocinar dicho producto al vapor o crudo, cuando es viable hacerlo , para evitar perder sus propiedades nutricionales.

No hay riesgo de intoxicación cuando se toma ácido fólico en exceso, ya que lo que el cuerpo no necesita lo elimina por medio de la orina.

Los alimentos naturales son clave en el aporte de ácido fólico, conocido como vitamina B9. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Alimentos ricos en vitamina B9

Soja

Semillas de girasol

Hígado

Garbanzos

Acelga

Espinaca

Maní

Almendras

Avellanas

Coliflor

Nueces

Repollo

Rabano

Lentejas

Melón

Kiwi

Harina de trigo

Langosta

Atún

Cebolla

Dátiles

Hortalizas y verduras de hojas verdes

Frutas cítricas

Frijoles

Durante el envejecimiento se diagnostican varias enfermedades que afectan la salud del cerebro. - Foto: Getty Images

Consejos para cuidar el cerebro

Cuídate plus, señala algunas recomendaciones para tener en cuenta y mantener un cerebro sano.