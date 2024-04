La vitamina que ayuda a regular la glucosa en la sangre

La glucosa (azúcar) es una sustancia que cumple con funciones clave para el organismo como generar la energía que sus diferentes órganos requieren para funcionar bien. Sin embargo, cuando los niveles se elevan y no hay control de los mismos, puede derivar en diabetes.

Esta es una enfermedad crónica que de no tratarse de forma adecuada, con el tiempo es posible que ocasione daños graves en diferentes partes del organismo como los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Vitamina D para regular la glucosa

Según el doctor Anastassios Pittas, quien dirigió el metaanálisis publicado en la revista Annals of Internal Medicine , “los datos son bastante concluyentes en cuanto a que la vitamina D reduce el riesgo de padecer diabetes en las personas prediabéticas”.

El aporte de la vitamina C

También hay análisis que han determinado el aporte de la vitamina C en este sentido. Un estudio desarrollado por científicos de la Universidad Deakin, en Australia y publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, reveló que esta vitamina contribuye a disminuir los niveles altos de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Una de las conclusiones fue que la ingesta de suplementos de vitamina C superiores a lo que se toma por día reduce la cantidad de glucosa.