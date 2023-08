Azúcar alto: la semilla que regula la glucosa en la sangre de forma natural

Si bien el azúcar, también conocido como glucosa, es determinante para que el cuerpo desarrolle muchas de sus funciones luego de que las células lo convierten en energía, cuando esto no sucede, las afecciones de salud pueden ser diversas, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“Aunque una persona no tenga diabetes también puede tener problemas de salud si el azúcar en su sangre está muy bajo o muy alto. Mantener un plan de comidas, actividades y medicamentos puede ayudar a regular el azúcar; precisa la mencionada institución.

La insulina es la hormona encargada de que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para ser usada como energía. Sin embargo, algunas veces el cuerpo no produce suficiente, no la genera o no la usa adecuadamente y esta permanece en la sangre provocando complicaciones de salud, según indica el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.