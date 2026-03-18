Salud

Diabetes en Colombia: SMARTFILMS y Lilly usan el cine con celular para crear conciencia sobre la enfermedad

Más de 3 millones de colombianos se ven afectados por esta enfermedad silenciosa que puede prevenirse y debe detectarse a tiempo.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 10:50 a. m.
Lilly se une a SMARTFILMS para concientizar al público colombiano sobre la diabetes tipo 2.
Lilly se une a SMARTFILMS para concientizar al público colombiano sobre la diabetes tipo 2. Foto: Getty Images

En una apuesta disruptiva, SMARTFILMS® y la compañía de medicinas Lilly Farmacéuticas se unieron en una campaña de educación sanitaria para generar conciencia sobre el autocuidado y la diabetes tipo 2, una enfermedad silenciosa que hoy afecta la salud de más de 3 millones de colombianos.

Esta iniciativa reunió en un set de grabación a profesionales de la salud, periodistas especializados de distintas regiones del país y reconocidos talentos colombianos como los influencers Mario Ruiz y Mila Martínez, y los actores Tiberio Cruz, Carolina Sepúlveda y Ana Cristina Botero. Juntos dieron vida a muchas de las historias que las personas con diabetes aún no han podido contar.

Por ejemplo, las preocupantes cifras que evidencian el alcance de la enfermedad: 8 de cada 100 personas viven con diabetes, pero la mitad todavía no lo sabe, según la Federación Internacional de Diabetes.

En total se grabaron cinco cortometrajes en tiempo real durante el ‘SMARTFILMS® - Lilly Challenge’. Una iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad sobre la diabetes a través del cine hecho con celular. Los cortos fueron dirigidos por los ganadores del festival SMARTFILMS® 2025.

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“Las estadísticas nos impulsan a utilizar el poder de la narrativa audiovisual para transformar el desconocimiento en prevención y autocuidado”, explicaron desde Lilly. Así, esta campaña educativa, creada bajo un proceso creativo, desarrolló diferentes piezas cinematográficas que invitan a la población a poner el foco en la salud y los hábitos saludables. “Además de frenar las complicaciones de una problemática que, de no ser controlada, impactará la calidad de vida de millones de personas en el futuro”, agregaron desde Lilly.

Escuchar el cuerpo

Esta alianza también busca transformar la falta de conocimiento y la desinformación en una narrativa de empoderamiento. “Queremos que el cine sea puente para que los pacientes se sientan identificados y los ciudadanos reconozcan la importancia de escuchar a su cuerpo”, precisaron desde Lilly. Los cortometrajes están disponibles en una landing page y en las redes de SMARTFILMS® desde febrero.

Finalmente, este ejercicio de co-creación entre SMARTFILMS® y Lilly generó una serie de contenidos que pone a las personas que viven con diabetes tipo 2 en la conversación nacional, utilizando el arte como el vehículo principal para educar a la población y demostrar que, con un celular y un propósito claro, todos podemos ser agentes de cambio en la salud de nuestro país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lilly Farmacéutica.