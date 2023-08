La vitamina que se debe consumir para fortalecer el sistema inmune

Entre los sistemas más importantes que componen el organismo está el sistema inmune, el cual es una compleja red de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. De acuerdo con Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando los gérmenes como bacterias o virus invaden su cuerpo, atacan y se multiplican provocando infección.

Particularmente, la vitamina B6 es hidrosoluble, lo cual quiere decir que se disuelven en agua, por lo que el cuerpo no las puede almacenar. Según Medline Plus, “las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina. Aunque el cuerpo mantiene una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua, es necesario tomarlas regularmente. Eso quiere decir que usted necesita un suministro regular de estas vitaminas en la dieta”.

Fuentes alimenticias vitamina B6

“El cuerpo absorbe mucho mejor la vitamina B12 de las fuentes animales que de las fuentes vegetales. Las fuentes de vitamina B12 que no provienen de fuentes animales tienen diferentes cantidades de B12. Se piensa que no son fuentes buenas de esta vitamina”, indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.