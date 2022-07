Las 13 vitaminas que necesita el ser humano para vivir

La alimentación juega un papel fundamental en la supervivencia de cualquier especie. Precisamente, a partir de la comida, los seres vivos obtienen tanto vitaminas como minerales, es decir, nutrientes necesarios para que sus organismos funcionen con normalidad.

De acuerdo con información de MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, las vitaminas son un grupo de sustancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo. En total existen 13 vitaminas esenciales, las cuales se requieren para que el cuerpo funcione adecuadamente.

Estas son las vitaminas esenciales que el ser humano necesita para sobrevivir:

Vitamina A.

Vitamina C.

Vitamina D.

Vitamina E.

Vitamina K.

Vitamina B1 (tiamina).

Vitamina B2 (riboflavina).

Vitamina B3 (niacina).

Vitamina B6 (piridoxina).

Vitamina B12 (cianocobalamina).

Folato (ácido fólico y B9).

Ácido patoténico (B5).

Biotina (B6).

Es importante precisar que las vitaminas se agrupan en dos categorías. Por un lado, figuran las vitaminas liposolubles, es decir, aquellas que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos. Estas son: la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K.

Por otra lado, están las vitaminas hidrosolubles, las cuales no se almacenan en el cuerpo. Las nueve vitaminas de este grupo son la vitamina C y todas las vitaminas B. En vita de que los excedentes o las cantidades excesivas de estas vitaminas salen del cuerpo a través de la orina, deben consumirse regularmente para evitar carencias o deficiencias en el organismo. No obstante, MedlinePlus anota que la vitamina B 12 es una excepción, pues puede almacenarse en el hígado durante muchos años.

¿Para qué sirven las vitaminas?

Cada una de las vitaminas cumple una función importante en el cuerpo. En ese sentido, una deficiencia vitamínica ocurre cuando no se obtiene suficiente cantidad de cierta vitamina, lo que a su vez puede conllevar a problemas de salud.

Por esta razón, no consumir suficiente cantidad de frutas, verduras, legumbres, lentejas, granos integrales y productos lácteos enriquecidos puede incrementar el riesgo de problemas de salud, por ejemplo: enfermedad cardíaca, cáncer y salud ósea deficiente (osteoporosis).

La vitamina A ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas mucosas y piel sanos.

La vitamina B6 (piridoxina) ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. Esta vitamina también juega un papel importante en las proteínas que participan de muchas reacciones químicas en el cuerpo.

La vitamina B12 , al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo. También ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central.

La vitamina C (ácido ascórbico) es un antioxidante que favorece los dientes y encías sanos. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y a mantener el tejido saludable. También participa en la cicatrización de heridas.

La vitamina D se produce luego de la exposición a la luz solar. No obstante, es posible que las personas que no viven en lugares soleados no produzcan suficiente vitamina D. Así mismo, es difícil obtener suficiente vitamina D únicamente de fuentes alimenticias. Esta vitamina le ayuda al cuerpo a absorber el calcio, manteniendo los niveles sanguíneos apropiados de calcio y fósforo.

La vitamina E es un antioxidante, conocida también como tocoferol. Ayuda al cuerpo a formar glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K.

La vitamina K es necesaria porque sin ella, la sangre no se solidificaría (coagularía).

La biotina es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que en la producción de hormonas y colesterol.

La niacina es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludable la piel y los nervios. En dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol.

El folato actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Es necesario para la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función celular. Cualquier mujer embarazada debe asegurarse de consumir cantidades adecuadas de folato. Los niveles bajos de esta vitamina están asociados con defectos congénitos como la espina bífida.