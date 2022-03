Las cinco graves consecuencias que genera en la piel dormir con maquillaje

El rostro es una de las zonas del cuerpo que más cuidados requiere, debido no solo a que es la parte que más se muestra, sino que su piel es muy sensible y delicada.

De manera frecuente se escucha decir que el envejecimiento, la exposición a rayos UV, la gesticulación facial, así como la contaminación del ambiente inciden en la aparición de arrugas, granos y hasta manchas en la piel. Sin embargo, no son los únicos causantes de las estas señales.

Dormirse con maquillaje también puede tener consecuencias muy perjudiciales para la salud de la piel de la cara que pasan por círculos oscuros hasta brotes y opacidad, señala el portal Amway Connections.

1. Poros tapados

Una de las principales consecuencias de no retirar el maquillaje antes de dormir es que los poros se tapan y no respiran. Esto, según el portal Mejor con Salud, se vuelve un cultivo para la acumulación de impurezas que favorecen la aparición de espinillas, puntos negros y barros. Esto lleva a que el rostro termine presentando un aspecto poco saludable.

Un artículo publicado en el diario La Vanguardia, de España, explica que los poros son diminutos orificios por los cuales respira la piel. Cuando el maquillaje no se quita y la cara no se lava antes de acostarse, estos se obstruyen por la retención de sebo (grasa que segrega la piel) y de células muertas acumuladas.

Además, dormir con el maquillaje puede que no cause poros dilatados de inmediato, pero la suciedad que queda en los mismo los hace más visibles y generan una apariencia de mayor tamaño.

2. Resequedad

El maquillaje sofoca la piel. Los polvos y las bases de crema se establecen en los poros y no la dejan respirar, razón por la cual no puede hidratarse. Sin embargo, mientras las personas duermen, la piel tiene la oportunidad de repararse, por lo que no se debe bloquear esta regeneración dejando el maquillaje puesto en la noche.

Con el maquillaje, las vitaminas y los nutrientes que ayudan a regenerar la piel en las fases nocturnas no pueden realizar el proceso, lo que genera que se ponga escamosa y sin brillo y lozanía.

3. Envejecimiento prematuro

El envejecimiento prematuro de la piel del rostro se puede prevenir pero no revertir. De acuerdo con los especialistas, dejar el maquillaje durante muchas horas impide que se regeneren las células que dan vida a la piel.

De igual forma, los residuos de los productos cosméticos tapan los poros y evitan que se dé un óptimo proceso de oxigenación. Esto sumado a que las toxinas derivadas de los químicos deterioran los tejidos y aumentan la aparición temprana de líneas de expresión y arrugas finas.

4. Irritación

La piel del rostro es muy sensible. El maquillaje obstaculiza las partículas que el cuerpo genera para que la piel se repare y esto puede causar hinchazón, erupciones o extrema sequedad. Así mismo, dormir con maquillaje puede afectar la delicada piel alrededor del área de los ojos y provocar ojeras e hinchazón. Si las mini partículas penetran en los ojos pueden causar enrojecimiento e incluso infección.

5. Granos

Puede que dormir un solo día con maquillaje no produzca un problema de acné severo a la mañana siguiente, pero si este es un hábito constante, seguro si se estará abonando el camino para que esto suceda, debido a que el maquillaje atrapa la suciedad y los contaminantes ambientales dentro de la piel y su uso prolongado durante el sueño, puede generar acné, precisa un artículo de la revista Glamour, de México.

Además de retirar el maquillaje, para mantener una piel sana es importante hidratarse bien, llevar una dieta saludable en la que se incluyan frutas y muchos vegetales y se minimice el consumo de grasas saturadas y azúcares añadidos. También es clave realizar actividad física.