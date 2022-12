Las ventajas de incluir la remolacha en la alimentación

Este vegetal ayuda a prevenir el cáncer, estabilizar la presión arterial y apoyar al rendimiento físico. Pero no hay que exceder con su consumo.

La remolacha tiene características que benefician a las personas al consumirlo. Si alguien quiere tener una salud positiva, junto con una alimentación saludable, este alimento no puede faltar en la mesa.

Este vegetal, llamado técnicamente ‘Beta vulgaris’, es un tubérculo de color rojizo y anaranjado en ciertos casos, que crece principalmente en Francia, España e Italia, en especial en las temporadas de invierno. Tiene una cáscara fina fácil de separar y una pulpa densa en su interior de color blanco. Este, según el portal web Cuerpo Mente, no engorda, siendo un alimento saludable, ligero y saciante.

Ensalada de remolacha - Foto: Freepik

Además, es una fuente de ácido fólico, como la vitamina C y potasio. En sus propiedades, cuenta con una cantidad considerable de fósforo; vitaminas B1, B2, B3 y B6; hierro, y yodo. Estos últimos se asimilan mejor cuando se convierte en jugo natural.

El sitio web Medical News Today señala que “la remolacha ha ido ganando popularidad como superalimento. Estudios recientes afirman que la remolacha y el jugo de remolacha pueden mejorar el rendimiento deportivo, reducir la presión arterial y aumentar el flujo sanguíneo”. A partir de las características expuestas, este vegetal tiene múltiples beneficios.

Beneficios

Un estudio realizado por la American Heart Association en 2015 demostró que 68 personas con dificultades arteriales tuvieron resultados positivos al consumir 250 mililitros de jugo de remolacha, reduciendo ampliamente el nivel de la presión arterial alta.

Esto sucede porque aumenta la concentración de óxido nítrico en la sangre, dilatando los vasos sanguíneos y mejorando la fluidez de la sangre.

La remolacha también ayuda a los pacientes con diabetes. El ácido alfa lipoico (antioxidantes) fortalece la disminución de los niveles de colesterol y aumentar la sensibilidad a la insulina. Un informe hecho por el PubMed Central, publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos, afirma que la administración de antioxidantes de forma intravenosa y oral disminuyó los síntomas de neuropatía periférica y autonómica en diabéticos.

A pesar de que las dosis suministradas fueron superiores a lo que contiene la remolacha, se recomienda consumirla en su alimentación a la par de hacerle seguimiento al tratamiento médico de la diabetes.

“Consumir suficiente fibra es esencial para una digestión suave y una buena salud intestinal”, señala Medical News Today frente al impacto de la remolacha en la digestión corporal. Esto permite que sea recomendada para el ejercicio y las personas que se concentran en su rendimiento deportivo.

El estudio de PubMed Central demostró que la cantidad de oxígeno que los músculos pueden absorber durante una actividad física se incrementa si se consume este tubérculo.

Por último, pero no menos importante, la remolacha ayuda en la prevención del cáncer. Las betalaínas (metabolitos), además de darle el tono al vegetal, cumplen la función de alterar las mutaciones de las células cancerígenas del cuerpo. “La ingesión de esta planta inhibe la aparición o el crecimiento de tumores cancerígenos”, sostiene ‘Cuerpo Mente’

¿Cómo prepararlo?

Esta planta se puede emplear tanto la raíz como sus hojas. En el caso de la remolacha como tal, esta se puede acompañar con ensaladas, mezclándola con otras frutas y vegetales. En su forma de jugo también se puede disfrutar.

Si también se desea, se puede cocinar. Basta con hervirla entera, pelarla y finalmente, trocearla. Aplicando esto, se conservarán sus nutrientes, vitaminas y, no menos relevante, su aroma. No obstante, consumirla puede generar que la orina o heces tengan un color rojizo, pero esto no es de alarma, es normal al consumirla.

Medical News Today les recomienda a las personas con cálculos renales no consumir demasiadas puntas de remolacha, debido a que puede ser contraproducente. En algunos casos, alimentarse con este tubérculo puede generar un malestar estomacal; principalmente cuando no se consume con frecuencia