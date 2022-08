Las vitaminas esenciales para asegurar el funcionamiento del hígado

El hígado es uno de los órganos vitales del cuerpo y el de mayor tamaño internamente. Este tiene muchas funciones importantes, por ejemplo, actúa en el procesamiento y digestión de los alimentos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Así mismo, puede verse como un sistema de filtrado que ayuda a eliminar los subproductos nocivos y a almacenar energía. Por ello, si se experimentan alteraciones en la piel, falta de energía, trastornos digestivos, defensas bajas e incluso cambios de humor, podría ser que este órgano esté enviando señales de no estar trabajando correctamente.

Las enfermedades hepáticas, como se conoce a las afecciones relacionadas con este órgano, son variadas. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), entre las causas de dichas afecciones están el consumo excesivo de alcohol, las drogas, algunos virus y el exceso de peso.

Entre las enfermedades hepáticas que se pueden presentar con más frecuencia están la hepatitis, las causadas por las drogas o el alcohol, el cáncer de hígado y aquellas que son de carácter hereditario. Para diagnosticarlas, se debe acudir al médico para verificar a través de exámenes variados.

Lo NIH explican que el cuerpo humano es capaz de vivir con una parte del hígado en malas condiciones. Sin embargo, si no se tienen cuidados estrictos, se puede presentar insuficiencia hepática y como consecuencia, se de debe acudir a tratamientos más invasivos y frecuentes.

Por ese motivo, y a pesar de que es capaz de limpiarse a sí mismo, es fundamental mantener una dieta saludable y hábitos que refuercen las funciones del hígado y su estado óptimo de salud. Por ejemplo, es importante conocer cuáles son las vitaminas que promueven su cuidado y donde es posible encontrarlas.

Vitamina B6

Esta ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. ciertos grupos de personas son más propensas que otras a tener dificultades para obtener suficiente vitamina B6 como aquellas con dificultades renales, entre ellas las que requieren diálisis o han recibido un trasplante de hígado.

Esta vitamina también juega un papel importante en las proteínas que participan de muchas reacciones químicas en el cuerpo. Se encuentra en alimentos como el aguacate, el banano, las legumbres, nueces y carne de aves de corral, además de granos integrales.

Vitamina B1

La también conocida como tiamina se encuentra en músculos, hígado, corazón, riñones y cerebro, e interviene en casi todas las reacciones celulares pues ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en energía.

Algunos alimentos ricos en vitaminas B1 son las lentejas y la carne de cerdo, ambas proteínas que se pueden integrar a las ensaladas. Según Medline Plus se ha observado que la falta de tiamina se presenta en pacientes que ingieren de manera excesiva alcohol.

La Oficina de Suplementos Dietéticos, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud explica que la cantidad de tiamina necesaria para el organismo “depende de la edad y el sexo”.

Vitamina B12

Los expertos señalan que la vitamina B12 se almacena en grandes cantidades, principalmente en el hígado, hasta que el organismo la necesita. En Manual MSD destacan que “si se deja de consumir, los depósitos en el organismo duran entre 3 y 5 años antes de agotarse”.

Según el estudio Trace minerals, and other micronutrients la vitamina B12 está presente en la mayoría de alimentos de origen animal como pescado, carne, aves, huevos, leche y otros productos lácteos. Por lo general, los alimentos de origen vegetal no contienen esta vitamina.