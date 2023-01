Lavado de manos: ¿cuándo hacerlo y por qué es importante?

Esta acción es crucial en la cotidianidad, no solo para la prevención de virus como el que causa la covid-19.

Luego de la pandemia causada por la covid-19, el lavado de manos pasó a un segundo plano y la importancia que se le daba no continuó siendo la misma. Lavarse las manos y mantenerlas aseadas no solo es clave para evitar la transmisión de este virus sino de muchos otros, factor que muchas personas no tienen en cuenta.

“Lavarse las manos puede mantenerlo sano y prevenir la propagación de infecciones respiratorias y diarreicas de una persona a otra”, señalan los Centros para el Control y prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esta propagación de microbios puede darse de persona a persona o de superficies al tocarse las manos, ojos y nariz sin lavar. Al tocar las manos de una persona que acaba de estornudar o alimentos o superficies contaminados.

Teniendo en cuenta esto, es importante lavar las manos frecuentemente, especialmente, al realizar algunas acciones. Los CDC los señala:

Antes, durante y después de preparar alimentos

Antes y después de comer algo.

Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea

Antes y después de tratar una cortadura o una herida

Después de ir al baño

Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales

Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas

Después de tocar la basura

Lavar las manos varias veces al día es una acción recomendada por la Organización Mundial de la Salud. - Foto: Getty Images

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, brinda instrucciones para realizar un lavado correcto de las manos:

Mojarse las manos con agua limpia. Aplicar jabón y hacer espuma. Frotarse las manos por a menos 20 segundos. Es importante frotar todas las partes de las manos, incluyendo muñecas, espacios entre los dedos y debajo de las uñas. Enjuagar muy bien con abundante agua. Secarse las manos con una toalla limpia o esperar a que se sequen al aire libre.

Doctor lavándose las manos durante la covid-19 - Foto: Getty Images

¿Y si no hay agua para lavar las manos?

Los desinfectantes de manos, también conocidos como antibacteriales, pueden ser una opción mientras se puede obtener una fuente de agua para lavar las manos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos productos pueden disminuir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en algunas situaciones pero no eliminan todos los tipos de microbio. Asimismo, “podrían no tener la misma eficacia cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas”.

Gripa

La gripa es causada por el virus de la influenza, el cual se transmite de persona a persona al momento de toser, estornudar, hablar o expulsar pequeñas gotas. Según explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la gripa puede empeorar problemas de salud subyacentes.

Existen algunas personas que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones de salud si tienen gripa:

Adultos mayores de 65 años.

Mujeres embarazadas.

Niños menores de cinco años.

Personas con ciertas afecciones crónicas de salud, como asma, diabetes y enfermedades del corazón.

Síntomas

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, “al comienzo la influenza quizá parezca un resfriado común con nariz que gotea, estornudos y dolor de garganta. Pero los resfriados generalmente se presentan lentamente, mientras que la influenza tiende a aparecer de súbito. Y aunque un resfriado puede ser una molestia, generalmente te sientes mucho peor con la influenza”.

Algunos signos y síntomas frecuentes de la influenza incluyen:

Fiebre.

Dolor en los músculos.

Escalofríos y sudoración.

Dolor de cabeza.

Tos persistente o seca.

Falta de aire al respirar.

Cansancio y debilidad.

Nariz congestionada o goteo.

Dolor de garganta.

Dolor en los ojos.

Vómitos y diarrea, pero esto es más común en los niños que en los adultos.