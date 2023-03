Limpiar el colon: la infusión natural que ayuda a aliviar el estreñimiento y mejorar la digestión

Factores como el estrés, comer en exceso, acumulación de líquidos, aumento de peso, el síndrome del intestino irritable, entre otros, pueden ocasionar algunas molestias digestivas tales como dolor o ardor en el estómago luego de las comidas, hinchazón, estreñimiento o diarrea.

Por ello es importante conocer las maneras más efectivas de tratar estas molestias y prevenir que los síntomas aumenten. Entre los remedios más recomendados, además de cuidar la alimentación, está incluir en la dieta algunas hierbas medicinales como la manzanilla, un elemento natural con propiedades curativas, que se consume como una infusión, aunque también es usada tópicamente.

De acuerdo a la web Mejor con salud, especializada en temas de salud y bienestar, existen propiedades carminativas otorgadas a esta planta, que pueden aliviar los cólicos estomacales, la indigestión, los gases, la gastritis, las náuseas, el vómito y el estreñimiento. Además, ayuda a prevenir el aumento del ácido clorhídrico, lo que produce la acidez de los jugos gástricos.

Un estudio extensivo titulado Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future citado por esa web, que analizó todas las investigaciones existentes sobre la manzanilla hasta el año 2010, encontró que esta hierba medicinal podría aliviar los cólicos en recién nacidos, tendría un efecto antiulcerogénico, disiparía los gases, calmaría el estómago y relajaría los músculos que mueven los alimentos en los intestinos.

Mnazanilla - Foto: Getty Images

Por todo esto, tomar una taza de infusión de manzanilla puede combatir el estreñimiento y mejorar la digestión. Para prepararla solo se requiere calentar 1 taza de agua y, cuando rompa el hervor, añadir 2 gramos de hojas o flores de manzanilla. Luego, se debe dejar reposar 5 minutos, bien tapada y tomarla tibia después de cada comida, especialmente luego del almuerzo.

Otros beneficios del consumo de infusión de manzanilla

* Es un calmante natural

La manzanilla actúa como un calmante natural debido a su alto contenido de flavonoides y terpenoides, que ayudan a relajar el músculo, provocando una ligera sensación de calma, que también ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés. Según Alkanatur, blog especializado en salud, ante situaciones de estrés es recomendable tomar una taza de este té. Incluso asegura que es efectivo para conciliar mejor el sueño, por lo que se recomienda ingerir la infusión tiempo antes de ir a la cama.

* Activa el sistema inmunológico

La manzanilla, gracias a su efecto ‘sedante’, ayuda a mantener el cuerpo calmado y libre de estrés. Esto es fundamental, pues, el estrés causa la liberación de una hormona en la sangre llamada cortisol, que disminuye la efectividad del sistema inmunológico.

A esta infusión se le han conferido múltiples propiedades para la salud. - Foto: Getty Images

Según la neuróloga Dalia Lorenzo, M.D. del Miami Neuroscience Institute, los altos niveles de cortisol en el cuerpo y presentados de forma continua causarán que la salud de una persona empiece a deteriorarse. Debido a esto, y según Alkanature, para las personas que sufren recurrentemente de este problema se recomienda ingerir diariamente esta infusión. Esto porque, además, su consumo continuo no ha demostrado producir algún malestar en el organismo.

Controla los efectos de la diabetes

La diabetes es una de las enfermedades más temidas hoy en día debido a sus fuertes efectos secundarios. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toyama, Japón y publicado en Journal of Agricultural and Food Chemistry, ingerir diariamente una taza de té de manzanilla podría ayudar a las personas que sufren de diabetes tipo 2. Esto porque previene las complicaciones de esta enfermedad como la pérdida de visión y daños a los nervios y riñones.

El Ozempic es recetado para tratar adultos con diabetes tipo 2 que se usa una vez a la semana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los resultados que arrojó la investigación aseguran que esta práctica ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, además de bloquear la actividad de una enzima asociada al desarrollo de las complicaciones de la diabetes. Por su parte, los investigadores creen que la manzanilla inhibe la producción de azúcar en el hígado.