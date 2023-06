Los alimentos cotidianos que ayudan a mejorar la vista

Los ojos, al igual que los demás órganos del cuerpo, son determinantes para cualquier persona, pues cerca de la mitad de la información que se recibe llega a través de ellos. Según la Clínica Baviera de España, la gran mayoría de las experiencias sensoriales que se tienen son visuales, razones de peso para trabajar en el cuidado no solo de los ojos, sino de sus funciones.

Para evitar la pérdida temprana de visión y fortalecer los ojos, es clave la alimentación, en la cual no pueden faltar vitaminas como la C y la A y minerales tales como el selenio, zinc, hierro, potasio, calcio, fósforo, sodio y cobre, pigmentos como la luteína y la zeaxantina, y ácidos grasos como el omega-3, el aceite de oliva y el ácido fólico. Estos son algunos de los alimentos que no deberían faltar en la dieta cuando de cuidar los ojos se trata.

La vitamina C es clave para la producción de colágeno y para ayudar a fortalecer las articulaciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Zanahoria

Esta hortaliza le aporta diversas bondades al organismo y los ojos son altamente beneficiados con su consumo. Es rica en vitamina A y carotenoides, así como en potasio, fósforo, magnesio, yodo y calcio. De igual forma, contiene vitamina B3 (niacina), vitaminas E y K y folatos (ácido fólico).

Brócoli

Este vegetal es fuente de vitamina C, conocida porque contribuye a la mejora de los vasos sanguíneos en general, incluyendo los de los ojos, precisa información de la clínica oftalmológica Ocumed de España. Adicionalmente, posee vitamina E, que es vital para prevenir el desgaste de la mácula o centro de la retina. Y vitamina A, con la que favorece los pigmentos de luteína y zeaxantina, que ayudan a filtrar los rayos solares para que no choquen directamente con la membrana interior.

El salmón es uno de los pescados que deberían incluirse en la dieta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pescado azul

Este tipo de pescado ayuda a mejorar la sequedad, a la vez que reduce la posibilidad de sufrir de cataratas. Favorece al funcionamiento correcto de la retina, parte esencial del globo ocular. Según la Academia Americana de Oftalmología, en general, el pescado de agua fría contiene ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades oculares. En la lista se incluyen el salmón, el atún, las sardinas y la trucha.

Pimentón rojo

Este alimento es rico en vitaminas A y E que optimizan la visión nocturna y le brindan al cuerpo antioxidantes que detienen la degeneración macular. También aporta vitamina C que previene algunas de las enfermedades oculares más comunes.

Carnes

La carne de ternera, pollo o pavo aportan vitamina A. Además, estos son alimentos que contienen vitamina B12, la cual juega un papel muy importante en la producción de células rojas de la sangre, precisa el portal Oftalvist de España.

Los huevos son saludables para los ojos. - Foto: Getty Images

Huevos

Los especialistas aseguran que los huevos forman parte de los alimentos ricos en vitamina A, clave para cuidar la salud de los ojos. Además, contienen vitamina B12, ácido pantoténico, biotina, vitaminas D, B2 y niacina, así como minerales en los que destacan el fósforo, zinc y selenio. Son relativamente bajos en calorías, por lo que las personas no deberían preocuparse por este aspecto a la hora de consumirlos.

Frutas

Frutas como el melón, albaricoque y mango son una buena alternativa para cuidar los ojos debido a que son fuente importante de vitamina A. También aportan minerales, fibra y otros compuestos que benefician no solo la visión, sino la salud en general. De igual forma, son ricos en antioxidantes que previenen el envejecimiento de las células de forma prematura, precisa Oftalvist.

Las frutas y verduras contienen vitaminas clave para la salud de los ojos. - Foto: Getty Images

Legumbres

Estos son alimentos que le aportan al organismo una buena cantidad de vitamina A. En la dieta no deberían faltar productos como alubias, garbanzos, habas y lentejas, que son una buena fuente de proteínas y otra serie de nutrientes.