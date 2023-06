Visión borrosa: las tres frutas que se deben consumir para prevenirla

Consumir frutas de manera regular le aporta al organismo una gran cantidad de beneficios. Estos alimentos de origen vegetal, al ser ricos en vitaminas y minerales, permiten que los sistemas del cuerpo puedan funcionar correctamente. Los profesionales de la salud recomiendan comer de 3 a 5 porciones al día de estos productos naturales.

Las frutas son alimentos esenciales en cualquier dieta alimenticia saludable. Tienen la capacidad de ayudar a mantener un peso adecuado. Además; regulan los niveles de presión arterial, del colesterol, de los triglicéridos y del azúcar o glucosa en la sangre. Algunas son ricas en antioxidantes, los cuales combaten los daños causados por los radicales libres.

Sin embargo, estos no son los únicos beneficios de las frutas, pues diferentes investigaciones han constatado que algunos de estos productos naturales, que se pueden encontrar con facilidad en cualquier supermercado o tienda de barrio, también ayudan a cuidar la salud de los ojos y por ende, a prevenir la visión borrosa.

“La visión borrosa puede ser causada por una gran variedad de factores o enfermedades. Consiste en la pérdida de la agudeza visual, así como la incapacidad de ver los pequeños detalles de algunos objetos. No suele ser ninguna amenaza para la vista ni reviste gravedad. En ocasiones puede ir acompañada de náuseas, dolores de cabeza y cansancio”, explica el sitio web Oftalvist.

“Cuando sospechamos que este problema se debe a un posible caso de vista cansada incipiente, ya que como consecuencia, para ver con nitidez la pantalla del ordenador tendemos a alejarnos de la misma, se debe acudir lo antes posible a un especialista”, agrega el portal.

Es de vital importancia prestarle atención a los problemas que causa la visión borrosa, pues si esta no se trata o se soluciona, puede generar peores inconvenientes, los cuales impedirían el desarrollo normal de las actividades diarias.

Cabe mencionar que a medida que llega la vejez es muy posible que muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo sufran problemas de pérdida de visión. No obstante, esto no se presenta de forma rápida, es gradual, por lo que si se empieza a perder la vista con celeridad, la persona deberá buscar un especialista en el tema para que este realice los respectivos análisis.

De igual manera, es necesario destacar que entre las enfermedades oculares que suelen producir visión borrosa resaltan la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, el ojo seco crónico, las migrañas oculares, entre otras más.

Ahora bien, como se resaltó en párrafos anteriores, hay algunas frutas, en especial, que destacan entre las demás porque, por sus propiedades, tienen la capacidad de mejorar la salud visual y prevenir la visión borrosa. Estas son la naranja, la fresa y el kiwi.

“La naranja, la fresa y el kiwi contienen vitamina C que previene las cataratas y la vista nublada”, reseña la plataforma digital especializada Cuídate Plus. Un nutriente como la vitamina C es muy importante para la salud visual, pues evita la oxidación que lleva a la nubosidad en el lente del ojo.

Las frutas mencionadas se deben consumir, en lo posible, en su propio estado, esto para obtener la mayor cantidad de vitamina C. Si se ingieren en jugos o en zumos, sus nutrientes se perderán en un alto porcentaje.

Por último, es de resaltar que entre las recomendaciones para cuidar la salud visual es oportuno que las personas no fumen, no beban alcohol en exceso, utilicen lentes de sol y mantengan un peso saludable de acuerdo con su estatura.