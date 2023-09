Los beneficios del té de guanábana en diabéticos

La diabetes es una de las peores enfermedades que puede sufrir un ser humano. Es un trastorno crónico, por lo tanto, no tiene cura. Está relacionada con la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Si no se trata de forma adecuada, puede llegar a causar la muerte.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.