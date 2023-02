Los beneficios en el cuerpo por consumo de una manzana al día

Esta fruta posee vitamina C y estimula el sistema inmunológico.

La manzana, una fruta dulce, deliciosa y apetecida por muchas personas, también cuenta con propiedades saludables para la salud debido a que es rica en vitaminas, fibra y oligoelementos de origen mineral.

La manzana, sea verde o roja, comúnmente no es reconocida como una de las frutas que posee vitamina C, pero esta termina siendo de las que más se destaca en su contenido, tanto así, que una sola manzana puede cubrir el 30 % de las necesidades diarias de vitamina C, según los expertos.

La manzanas se consigue regularmente en cualquier parte, son económicas y tienen un delicioso sabor. - Foto: Getty Images

Además, aseguran que esta fruta también aporta al cuerpo vitamina A, B1, B2, B5, B6 y E.

En relación con los minerales que aporta la manzana, se encuentra el potasio y fósforo y el boro, siendo una de las frutas más ricas en boro que facilita la asimilación del calcio y el magnesio en el organismo.

Entre los muchos beneficios que aporta esa fruta que combina perfecto en cualquier preparación, en el portal del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Estado de Coahuila, enumeran algunos.

Por lo tanto, en el citado portal enumeraron puntualmente 13 razones para comer una manzana al día. Estos son los siguientes:

- Favorece la pérdida de peso.

- Contiene querecitina contra el Alzheimer.

- Previene enfermedades cardiacas.

- Aporta fibra para el colon.

- Limpia dientes de manera natural.

- Ayuda a conciliar el sueño.

- Aporta fitoquímicos para las vías respiratorias.

- Contribuye a evitar la gota y el reumatismo.

- La manzana se han relacionado con un menor riesgo de cáncer de pulmón.

- Tiene un efecto laxante.

- Ayudan a reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

- Contiene minerales para presión arterial.

- Ayuda a fortalecer los huesos.

La manzana tiene una infinidad de preparaciones como tortas, postres, compotas, mermeladas, jugos, vinagres y sidras. - Foto: Getty Images

Licuado de manzana y avena para aumentar masa muscular

En este punto es necesario hacer hincapié en que tanto la práctica de ejercicio como la alimentación deben ser supervisadas por profesionales, dado que así se podrá conseguir el objetivo de una forma más rápida y se evitara caer en errores.

Por ejemplo, en lo que corresponde a la alimentación, con la autorización del nutricionista, se pueden incluir dos alimentos en particular para aumentar la masa muscular. Estos son la manzana y la avena.

Por un lado, la manzana contiene boro, vitamina C, que estimula el sistema inmunológico, además de vitamina E, potasio y fósforo. Esta fruta, además, previene el estreñimiento, ya que su alto contenido en fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a la digestión de las grasas.

Por su parte, la avena es un tipo de grano de cereal que tiene varios beneficios, pues puede reducir los niveles de colesterol, bajar los niveles de azúcar en la sangre y ayudar a controlar el apetito al generar sensación de llenura, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En cuanto a los micronutrientes, la avena posee un alto contenido en hierro, magnesio, zinc, fósforo, tiamina (vitamina B1), vitamina B6 y folatos, además de ser fuente de potasio y vitamina E.

Al ser dos alimentos ricos en fibra, tanto la manzana como en avena, combinadas para preparar un licuado, ayudan a incrementar la masa muscular, destaca el portal especializado Cocina Vital. Así se prepara este licuado:

Ingredientes:

1 taza de avena.

2 tazas de agua.

2 manzanas.

2 tazas de leche de soya, coco, almendra o arroz.

Avena y manzana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

40 gr de nueces.

1 cucharada de miel de abeja o azúcar mascabado.

30 gr de amaranto.

1 cucharadita de canela en polvo.

Procedimiento: