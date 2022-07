Los beneficios que aporta el pan de avena para el colesterol

El valor nutricional de las sustancias del pan depende del grado de extracción de la harina y de si, durante el proceso de elaboración del mismo, se ha enriquecido la masa en ellas.

El pan integral, por su parte, aporta muchas de esas sustancias, ya que el grano de cereal conserva la cubierta y no ha sido sometido a ningún proceso de refinamiento, según el portal especializado en salud. Cuídate Plus.

Por eso, cada vez son más los expertos que aconsejan incluir el pan integral en la dieta debido a su composición, puesto que contiene una mayor cantidad de fibra, minerales, vitaminas y fitoquímicos, es decir, compuestos no nutrientes con efectos beneficiosos para la salud.

Sin embargo, ha descendido el consumo de pan entre la población. “Personalmente, creo que gusta menos, pero además muchas veces no resulta fácil el acceso al mismo, especialmente cuando se come fuera de casa. El desconocimiento también es importante, y no sólo en relación al consumo de cereales integrales, sino de cereales en general”, señala Beatriz Navia, profesora Titular de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

La presencia de la avena lo convierte en uno de los panes más nutritivos y completos. - Foto: Getty Images

Ahora bien, entre los diferentes panes integrales existe uno en particular que está tomando la batuta gracias a que la presencia de este cereal lo convierte en uno de los panes más nutritivos y completos. Además, cualquiera puede ingerirlo, según el portal especializado en pan, Dulcesol.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) recomienda la avena principalmente a personas con enfermedades cardiovasculares/gastrointestinales, diabetes, obesidad y síndrome metabólico.

Beneficios del pan de avena

Mejora el sistema digestivo: el pan de avena tiene un gran contenido en fibra y ayuda al sistema digestivo a funcionar mejor.

Alto aporte de hierro, calcio y proteínas: es el aliado ideal para conseguir un extra de proteínas y minerales como el calcio y el hierro, fundamentales para a salud.

Aporte de vitamina B y energía extra: la avena es un cereal rico en vitaminas del complejo B y, por tanto, su consumo habitual puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y el sistema nervioso.

Ayuda a reducir el colesterol: gracias a sus propiedades, el pan de avena es uno de los mejores aliados para las personas que tienen el colesterol alto.

Propiedades del pan integral

Lo destacable del conjunto de nutrientes que conforman el pan integral es que sus propiedades pueden variar dependiendo de su preparación.

Según expertos en nutrición, los hidratos de carbono deberían constituir el 50-60 % de la comida diaria y, para ello, el pan es una excelente fuente para obtenerlo gracias a uno de sus componentes: el almidón.

En cuanto a los nutrientes de este tipo de pan, se pueden encontrar: agua, fibra, carbohidratos, proteínas, luteínas y fosfocolina, careciendo de otros como purinas o colesterol.

Las principales vitaminas que aporta el pan integral son del grupo B3, B1 y B30, además de las vitaminas K y E. Entre los minerales que lo conforman, destacan el sodio, el potasio y el fósforo. Aunque también incluye otros como magnesio, selenio y hierro.

Por otra parte, debido a su bajo índice glucémico y su escasa glucosa en la sangre, reduce la demanda de insulina. Por lo que, también es beneficioso para los pacientes de diabetes y, aún más, de la diabetes tipo 2.

¿Cómo saber cuál es el verdadero pan integral con avena?

Si las personas quieren comer el mejor pan y aprovechar todas las propiedades del cereal, deben mirar el etiquetado y asegurarse de que en la lista de ingredientes se indica si el pan está hecho de grano entero o integral, según señala Moncho López, de las panaderías Levadura Madre, en Madrid.