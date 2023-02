Los jugos que se deben beber para purificar los pulmones

Los pulmones son unos de los órganos más importantes para el funcionamiento óptimo del organismo. Gracias a ellos el cuerpo puede tomar oxígeno y respirar.

“Los pulmones hacen ingresar oxígeno al cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido de carbono del cuerpo cuando se exhala. El dióxido de carbono es un gas residual producido por las células del cuerpo”, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Al respirar, los pulmones transportan el oxígeno del aire al torrente sanguíneo. Una persona, durante un día, puede respirar alrededor de 25.000 veces.

La contaminación y la exposición a químicos puede ser perjudicial para la salud de los pulmones. Además de consultar al médico para verificar que todo esté bien, también existen algunas alternativas naturales para su cuidado. Mejor con Salud, portal especializado en cuidado y bienestar, explica cómo preparar un tratamiento para limpiar los pulmones. Sus beneficios incluyen:

Regenerar los pulmones.

Promover un sistema respiratorio saludable.

Limpiar los pulmones.

Combatir las bacterias que provocan infecciones en los pulmones.

Ingredientes

Té de hierbas laxante.

2 limones.

300 ml de jugo de pomelo.

300 ml de jugo de zanahoria.

400 ml de un jugo rico en potasio.

400 ml de jugo de arándano.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo hacerlo?

De acuerdo con el portal, se deben eliminar los productos lácteos mínimo dos días antes de realizar el tratamiento, ya que pueden interferir negativamente.

Se debe hacer un té de hierbas laxante antes de dormir. Esta bebida ayuda a desintoxicar el cuerpo y reducir los problemas estomacales o de digestión. Según explica Mejor con Salud , los pulmones “no deben sobrecargarse de trabajo con problemas en otras áreas del cuerpo”.

Al día siguiente, tomar un litro de agua con el zumo de dos limones, en ayunas.

En el desayuno y la merienda, consumir 300ml de jugo de pomelo. No se debe endulzar con azúcar, sino con miel.

En el tiempo de desayuno y almuerzo, preparar un jugo de zanahoria.

En el almuerzo tomar un jugo rico en potasio, como el jugo de banano, apio, espinaca o perejil.

Para finalizar el día se deben ingerir 400 ml de jugo de arándano.

Cuatro vitaminas que fortalecen los pulmones

Para nadie es un secreto que la ingesta de vitaminas es vital para que el cuerpo humano se encuentre en el mejor estado posible. Cada una de ellas tiene funciones diferentes y algunas le ayudan a varios órganos a estar fuertes. Uno de ellos son los pulmones.

De acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute, “los pulmones son un par de órganos esponjosos de color gris rosáceo que se encuentran en el pecho. Al inhalar, el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas de desecho, sale de la sangre a los pulmones y es exhalado. Ese proceso, llamado intercambio de gases, es fundamental para la vida”.

De igual manera, es necesario destacar que los pulmones son el centro del sistema respiratorio, el cual también incluye la tráquea, los músculos de la pared torácica y el diafragma, los vasos sanguíneos y algunos más tejidos.

“Todas esas partes posibilitan la respiración y el intercambio de gases. El cerebro controla la frecuencia respiratoria (que tan rápido o lento respiramos) al identificar la necesidad de oxígeno del cuerpo y también la necesidad de eliminar dióxido de carbono”, explica la misma entidad.

- Foto: Getty Images

Existen cuatro vitaminas, en especial que fortalecen los pulmones y el portal Los Angeles Times las recomienda consumir:

1. Vitamina D: “Los niveles de vitamina D en sangre inferiores a lo normal se han relacionado con un mayor riesgo de infecciones, así como con afecciones como fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad pulmonar intersticial”, indica el portal.

2. Vitamina C: “La vitamina C tiene propiedades que le permiten luchar contra los radicales libres y las toxinas, y también ayuda a su cuerpo a eliminar estas moléculas potencialmente dañinas. Al ayudar a su cuerpo a eliminar toxinas y radicales libres, la vitamina C puede reducir las tasas de daño del tejido pulmonar y darle a su cuerpo la oportunidad de reparar estos tejidos”.

3. Vitamina E: “Los expertos sugieran que las personas que experimentan un brote de síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienden a tener niveles más bajos de vitamina E que las personas que no la tienen. Las personas que toman suplementos de vitamina E regularmente durante años, ya sean fumadores o no fumadores, pueden reducir su riesgo”.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Vitamina A: “Las personas con la mayor ingesta de vitamina A tenían un riesgo 52 % menor de EPOC. La vitamina A es esencial para la preservación de la integridad del epitelio, y ejerce efectos antiinflamatorios en los pulmones. La deficiencia de vitamina A promueve y agrava la inflamación preexistente”, concluye la plataforma.