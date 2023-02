Dormir sin ropa es una opción muy buena para el cuerpo, aquí las razones

Dormir es una actividad esencial para el cuerpo y la mente de cualquier persona y cada individuo tiene sus rituales específicos para llevarla a cabo. Unos se preparan durante varios minutos con diferentes retoques estéticos y hasta outfits especiales para lograr tener una noche perfecta y un sueño profundo. Por otro lado, están los que solo les interesa llegar a la cama a como dé lugar sin importar cómo lo hagan, si llevan ropa puesta o no, para terminar el día e iniciar uno nuevo.

Las preferencias a la hora de dormir son tan variadas como los colores, sin embargo, algunos científicos han dedicado parte de su tiempo a estudiar este tema y una de las variables a considerar es qué tan beneficioso es tener ropa encima a la hora de conciliar el sueño, pues vieron que esta sí haría la diferencia y podría reincidir en la salud de todo el cuerpo cuando este se supone está descansando.

Según algunas publicaciones y estudios, son varios los temas que pueden afectar el cuerpo cuando se usa prendas de vestir mientras se duerme y hasta el material o dónde se usen influyen en la salud de la persona.

A quemar calorías

Dormir sin ropa podría beneficiar la quema de calorías a la hora de dormir tal como publica la revista Diabetes, pues según los expertos consultados, el individuo que duerme desnudo en una habitación fresca, haciendo la salvedad que no es fría, podría tener niveles de glucosa más estables y por consiguiente una sensibilidad más fuerte a la insulina.

Dormir desnudo beneficia la quema de calorías. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Además, el dejar de lado la pijama en un lugar fresco hace que el cuerpo active su mecanismo para generar calor y eso hace que también ponga a trabajar la grasa marrón, que interviene en la disminución del peso corporal.

Calidad al 100%

Para que el cuerpo humano pueda entrar en un sueño profundo y de calidad debe bajar su temperatura medio grado y así el cerebro puede realizar sus tareas de reparación sin problema, pero esta se debe mantener para que el músculo de la mente no tenga ningún obstáculo en su tarea.

Dormir desnudo hace que el cuerpo logre esta temperatura ideal en un tiempo más reducido y la mantenga más fácilmente, para así lograr sus objetivos con mayor efectividad.

Entrar en calor en medio del sueño no quiere decir que la persona se vaya a despertar y entre en un insomnio grave. El individuo puede seguir durmiendo, pero su sueño no será profundo y el descanso no se dará en un 100%.

Espermatozoides débiles

Investigadores de la Universidad de Stanford se centraron, en primer lugar, en observar cómo era el comportamiento y la evolución del dormir de 500 hombres, cada uno con hábitos diferentes a la hora de descansar, unos usando pijamas, otros solo ropa interior y otros eligiendo la desnudez como la mejor opción.

El calor al dormir afecta a los espermatozoides. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Luego, dichos académicos analizaron la calidad de los espermatozoides de los hombres en cuestión, llegando a la conclusión que aquellos que dormían con ropa interior ajustada o pijamas muy calurosas tenían un esperma con un índice de ADN dañado en un 25% más alto que los que dormían con ropa muy holgada o simplemente desnudos.

En conclusión, aquellos hombres que dormían con sus testículos en un ambiente con temperatura elevada tenían un esperma más pobre que aquellos que mantenían sus partes íntimas de una manera más fresca durante el sueño.

Presión arterial amorosa

El amor beneficia la salud de muchas maneras y cuando este duerme sin ropa lo hace aún más, específicamente afectando de manera positiva a la presión arterial de quien tiene a su media naranja en su cama, puesto que cuando se está en un ambiente romántico, sin pijama y en buena compañía, el cuerpo libera la mal llamada “hormona del amor”, la oxitocina, que cumple una función protectora sobre el corazón.

Esto hace que se disminuya la presión arterial, reduce la ansiedad y hasta fortalece al sistema inmunitario, un paquete completo gracias al amor “al desnudo”.