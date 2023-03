Los mejores alimentos que aumentan de forma natural el nivel de testosterona

La testosterona es una hormona producida por los testículos y ovarios, está asociada con el rendimiento sexual, predominante en los hombres por encima de las mujeres. Además, es un esteroide natural y una hormona andrógeno. Es por ello que hay alimentos que mejorar su producción hormonal.

El portal Psicología y Mente indica que, a partir de los 30 años, la producción de esta hormona empieza a descender y, sobre los 70, hay posibilidad de dejar de producirse por completa. No es una regla universal, dado que hay personas que no tienen cambios.

La baja producción de testosterona está ligada a la pérdida de la libido, disfunción eréctil, bajo estado de ánimo y problemas con la concentración y la memoria. Sin embargo, a través de la correcta alimentación y una dieta, se puede impedir el descenso de la hormona.

Algunos alimentos ayudan a aumentar la testosterona, los cuales unidos construyen una vida saludable y, por consiguiente, mejorar el bienestar general. El primero de la lista es la miel. Una de sus principales características es el boro, mineral vinculado a los altos niveles de testosterona y el óxido nítrico; este último componente es un neurotransmisor que funciona como vasodilatadora, lo cual permite una mejor fluidez de los vasos sanguíneos y al fortalecer la entrada de oxígeno, la fuerza eréctil aumenta.

La miel mejora la producción de testosterona. - Foto: Getty Images

El segundo producto de la lista es la granada. Esta fruta posee grandes cantidades de antioxidantes, vitaminas y minerales. Su beneficio es tal para esta hormona, que un vaso de jugo de granada aumenta los niveles entre 16% y 30%. Esto tiene consecuencias en la energía, el estado de ánimo positivo y el aumento del libido. Si bien en su presentación líquida es buena, la recomendación es preferiblemente consumirla como fruta.

La col de repollo es el siguiente alimento. Dentro de sus muchos beneficios para la salud, está la prevención de cáncer. Además, contiene indol-3-carbinol, un complemento que reduce los niveles de hormonas estrógenos en las mujeres, fortaleciendo los índices de testosterona.

Por otro lado, los espárragos son alimentos nutritivos, pero también son considerados como afrodisiacos. Gracias al ácido fólico, vitamina E y potasio, este producto fortalece la liberación de histamina, la cual participa en la capacidad de alcanzar el orgasmo, tanto en hombres como mujeres.

Los espárragos son considerados como afrodisiacos. - Foto: Getty Images

El ajo actúa como una viagra natural. Según una investigación de Albany College of Pharmacy (Estados Unidos), los sujetos de este estudio que comieron ajo mejoraron su presión arterial y su producción de óxido nítrico (NO). Parece ser que la combinación de ajo y vitamina C triplica los niveles de NO. Además, el ajo contiene alicina, un compuesto que reduce los niveles de la hormona del estrés cortisol y mejora la disponibilidad de la testosterona en el organismo.

A pesar de que son famosas para engordar por ser un alimento hipercalórico y contener gran contenido de grasa, las nueces aportan al desarrollo de la testosterona. El fruto seco es rico en vitamina E, aminoácidos L-arginina y L-citrulina, las cuales incrementan los niveles de óxido nítrico y, por consiguiente, la presión arterial.

Además de usarse para engordar, las nueces mejoran la producción hormonal.

Otro de los alimentos que ayuda a aumentar la testosterona es la cebolla. Según algunos estudios, si se consume frecuentemente puede aumentar hasta en un 300% su producción. La cebolla también mejora el rendimiento sexual gracias a que contiene queratina, que acrecienta la producción de óxido nítrico por parte del organismo.

El aceite de oliva es clave en la dieta mediterránea y, tal y como afirman algunos estudios, también lo puede ser para el aumento de testosterona. Una investigación en la que los participantes consumieron el oro líquido de la gastronomía mediterránea cada día durante tres semanas mostró cómo los participantes mejoraron su nivel de testosterona entre el 17% y el 19%.

Los huevos son una fuente completa de aminoácidos y proteínas. - Foto: Getty Images

Los huevos son una fuente completa de aminoácidos y proteínas. Aunque pueden tener mala fama porque su consumo excesivo puede favorecer el incremento de colesterol malo, lo cierto es que es un alimento muy saludable. Además, los huevos incrementan la producción de testosterona gracias a las proteínas, las grasas omega y la vitamina D.

Aunque existe una demonización de las grasas saturadas por culpa de los medios de comunicación, un consumo apropiado de estos ácidos grasos puede ser bueno para el corazón. Esto es lo que sugieren muchos estudios, que afirman que el aceite de coco, con alto contenido de grasa saturada, es realmente protector contra las enfermedades cardiovasculares. Además, ayuda a equilibrar el colesterol (más HDL, menos LDL) y lípidos en la sangre. Las grasas saturadas también son beneficiosas para un aumento de la testosterona.