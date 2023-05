Los mejores chefs del mundo se reúnen en Colombia en la décima edición del Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte

La décima edición del Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte ya está servida en la mesa. Los días 30 y 31 de mayo se realizará, con apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en alianza con Basque Culinary Center, este evento que busca reunir a los mejores chefs del mundo para analizar los retos del sector gastronómico.

Detrás de este espacio de encuentro está la Fundación Corazón Verde que, desde su plataforma Alimentarte, ha contribuido al fortalecimiento del sector gastronómico nacional y la consolidación de su cadena de valor, al posicionamiento y promoción de la gastronomía colombiana y la construcción del producto turístico gastronómico nacional.

Como en ediciones anteriores, el Foro Gastronómico Internacional Alimentarte se realiza en alianza con Basque Culinary Center, reconocido como el mejor centro de gastronomía del mundo. - Foto: Alimentarte

El Foro Gastronómico Internacional contará con la participación de más de 25 expertos. En este selecto grupo también se contará con sommeliers, mixólogos y profesionales de sala, quienes hablarán, entre otros temas, sobre el desarrollo social y económico a través de la cocina, la sostenibilidad, el encadenamiento productivo del sector gastronómico, la identidad en las cocinas y nuevas técnicas.

Esta décima versión del foro presentará la región de la Amazonía como uno de los temas centrales del debate.

Además, lanzará la primera edición del Concurso Alimentarte, que tendrá como protagonista la despensa amazónica y sus productos agroindustriales y que está dirigido a los futuros cocineros profesionales del país.

El Viceministro de Turismo, Arturo Bravo, resalta la importancia de Alimentarte como evento miembro fundador de la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia, así como el aporte al fortalecimiento de la estrategia Colombia a la Mesa, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la consolidación del turismo gastronómico colombiano.

Como en ediciones anteriores, el Foro Gastronómico Internacional Alimentarte se realiza en alianza con Basque Culinary Center, reconocido como el mejor centro de gastronomía del mundo. Para su director Joxe Mari Aizega, el foro es un espacio inspirador que pone en valor a todos los actores del sector: “La gastronomía es motor del desarrollo cultural, económico y social y está en permanente evolución. Gracias a este foro que llevamos co-organizando nueve años hemos tenido la oportunidad de ser parte de la increíble evolución y el gran momento que está viviendo la gastronomía de Colombia y Latinoamérica”.

El Foro está diseñado para cubrir una gran variedad de intereses y experiencias que permitan a expertos y miembros del sector, estudiantes y amantes de la cocina, disfrutar de contenidos de valor que podrán encontrar en diferentes formatos.

Grandes invitados

Diego Guerrero / DSTAgE (Madrid, España)

Diego Guerrero Chef - Foto: Alimentarte

“La finalidad de mi cocina es divertir. Aprendí que los platos tenían que salir de mi cabeza”. Así es como Diego Guerrero define su gastronomía.

Este chef trabajó en elBulli, así como en restaurantes del reconocido Martín Berasategui. En 2014, abre DSTAgE, que en menos de un año recibe su primera estrella Michelin, dos años después obtendría la segunda. Sus creaciones no sólo son vanguardistas y sencillas, sino también logran sabores a veces impensables.

Marsia Tahaun / Gustu (La Paz, Bolivia)

Si hay alguien que ha transformado el trabajo en la gastronomía boliviana, esa es Marsia. Por su forma de acercarse a los productos y transformarlos, por su propuesta gastronómica (rica en sabores, texturas y técnica) y compromiso con la biodiversidad de su país. Por algo fue elegida en 2021 la Mejor Cocinera de América Latina por los premios The 50 Best.

Domingo Ramos / Donde Mingo (Galeras, Colombia)

Primero cocinó con su papá, y así fue como aprendió no solo de este oficio, sino también de la importancia de la gastronomía tradicional de su país. Para este cocinero la calidad de sus ingredientes es fundamental para que sus preparaciones sean tan sabrosas. Donde Mingo, su restaurante, basa su actividad en la elaboración de platos típicos de la región sabanera, incluso ha sido parte de la creación del inventario de las cocinas tradicionales de Sucre.

Leonor Espinosa / LEO (Bogotá, Colombia)

Leonor Espinosa - Foto: Alimentarte

Antes de dedicarse a la cocina (de forma autodidacta), estudió economía y también se dedicó al arte. Hoy es no solo una de las grandes cocineras de nuestro país, sino también del mundo. Y, de alguna forma, todos sus oficios siguen presentes en su cocina. En sus preparaciones celebra y promueve los productos y tradiciones colombianas, visibilizando la biodiversidad del país, convirtiendo cada uno de sus platos en una hermosa y sabrosa puesta en escena. La gastronomía social también ha sido otro de sus motores, por ello crea la fundación Funleo, organización sin fines de lucro dedicada a generar bienestar social en comunidades étnicas rurales y que la llevó a merecer el Basque Culinary World Prize en 2017. Y en 2022 fue elegida como la Mejor Chef Femenina del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants.

Zoraida “Chori” Agamez y Heidy Pinto / Cocineras Tradicionales (Barrancabermeja, Colombia)

Zoraida “Chori” Agamez y Heidy Pinto son grandes cocineras y también son madre e hija. Su oficio y pasión las llevó a estudiar profundamente sobre los diversos orígenes y las diferentes formas de preparar los envueltos o tamales, un plato típico que atraviesa prácticamente a todo nuestro continente. Investigaron y mostraron sus técnicas, enfocándose primero en las masas. Para saber sobre las envolturas, viajaron por toda Colombia. Recogieron más de 300 recetas de los envueltos de plátano maduro, de yuca y de maíz, que son los que se encuentran por toda Colombia y lo transformaron en un importante y hermoso libro que se llama Envueltos, el que ganó el premio al mejor libro de recetas del mundo durante la Semana de las Cocinas del Mundo, en París.

Eneko Izcue / Basque Culinary Center (San Sebastián, España)

Eneko Izcue, profesor de vanguardia culinaria y graduado en Gastronomía y Artes Culinarias por Basque Culinary Center está especializado en ciencias de la fermentación, enzimas y en técnicas ancestrales como la maduración, salazón, ahumado y secados. En el área de Vanguardia de Basque Culinary Center lidera proyectos de creación y desarrollo de nuevos productos y procesos. Cuenta con experiencia profesional en prestigiosos restaurantes como el área I+D Celler de Can Roca (Girona), Compartir (Girona), Restaurante Rodero (Pamplona) y el restaurante del Hotel Europa en Pamplona.

Álvaro Clavijo / El Chato (Bogotá, Colombia)

Clavijo estudió cocina en Hofmann (Barcelona) y luego trabajó en diversos restaurantes en París, Nueva York y en Noma (Copenhague). Tras regresar a Bogotá, abre su propio local: El Chato (2017), restaurante donde el producto es el que manda, con preparaciones muy bien elaboradas, que son un exquisito paneo por nuestra despensa y, sobre todo, sabrosas.

Rob Pevitts + Mateo Ríos + Sebastián Marín / X.O. (Medellín, Colombia) / Rob Pevitts

Después de graduarse como cocinero en Le Cordon Bleu (EE. UU.), en 2008 viaja junto a su socia Carmen Ángel a vivir a Medellín y un año después inauguran el restaurante Carmen, dando así inicio a un potente trabajo gastronómico en torno al territorio y la despensa colombiana, trabajando e investigándola. Luego vinieron Don Diablo, Moshi y el premiado X.O.

Jaime Pesaque / Mayta (Lima, Perú)

Jaime Pesaque chef - Foto: Alimentarte

Este cocinero peruano es uno de los referentes de la alta cocina de su país. Antes de abrir su propio local, trabajó en importantes restaurantes en Italia y España. En 2008, abre Mayta, su restaurante insignia que significa “tierra noble” en aymara y que da cuenta de lo que es uno de sus objetivos: mostrar el territorio peruano y sus riquezas. Ha estado en la lista de los The World’s 50 Best y fue elegido el Mejor Restaurante del Mundo en The World Culinary Awards 2022.

Javier Rodríguez / El Papagayo (Córdoba, Argentina)

Si hay algo que le apasiona a este cocinero, es su país. Después de trabajar en importantes restaurantes de Asia, Escandinavia y Australia, regresó a Argentina y creó en su Córdoba natal una serie de proyectos de alta gastronomía. El Papagayo no solo es el más angosto de su país (2.40 de ancho por 32 metros de largo), sino uno con una cocina exquisita. Este año, ha sido nominado para ingresar en la lista de los mejores 100 chefs del mundo.

Jonatán Gómez Luna / Le Chique (Cancún, México)

Si hay algo que tiene la cocina de Gómez Luna, es ser un gran representante de la cocina mexicana contemporánea. Las preparaciones de este chef tienen un respeto profundo por la gastronomía de su país, trabajándola con exquisitas técnicas y reinterpretando algunas de sus recetas y creando otras vanguardistas. Jonatán fue reconocido por sus pares cuando le otorgaron el reconocimiento Chefs’ Choice de Estrella Damm y Le Chique ha sido reconocido entre los mejores restaurantes de Latinoamérica en la lista de Latam 50 Best Restaurants.

Yeison Mora / Idílico (Medellín, Colombia)

Este cocinero antioqueño se formó en grandes restaurantes, en El Celler de Can Roca, Mugaritz y Quique Dacosta, los que forjaron gran parte de su cocina; ya en Colombia, trabajó varios años en El Cielo. A principios de 2019, abre Idílico, restaurante de cocina de autor, basada principalmente en productos locales. En 2022 fue nombrado Chef Revelación en Bogotá Madrid Fusión.

Michelle Cabrera / Fractal (Bogotá, Colombia)

Michelle es salvadoreña y llegó a Colombia hace 11 años. Es experta en mercadeo digital, innovando en comercio electrónico. Pero en 2019 decide hacer un cambio radical de vida y dedicarse a lo que siempre le apasionó: La cocina. Se ha especializado en cocina vegana y en las diferentes fermentaciones. Durante 2021 realizó varias cenas clandestinas (en su casa) y también pop-ups en restaurantes como Humo Negro, Mesa Franca, Flambée Bistró, entre otros, llegando con su propuesta gastronómica Fractal, una cocina 100% vegana donde resalta la versatilidad de los vegetales en la cocina.