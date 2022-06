Los mejores ‘tips’ para no recuperar el peso perdido tras bajar de kilos

Bajar de peso es un reto para muchas personas, pues es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Por ello, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revelaron algunas recomendaciones para no recuperar los kilos perdidos.

1. Seguir un patrón de alimentación saludable y realista. En estudios de personas que perdieron peso y que no lo recuperaron por al menos un año, la mayoría de ellas continuó con una alimentación baja en calorías en comparación con lo que comían antes de estar a dieta.

2. Mantener constantes los patrones de alimentación. Planificar con anticipación los fines de semana, las vacaciones y las ocasiones especiales. Al contar con un plan, es más probable que se tengan a la mano alimentos saludables para cuando se cambie de rutina.

3. Desayunar todos los días. Un desayuno saludable puede evitar la ingesta de alimentos de manera frecuente.

4. Realizar actividad física. Las personas que han perdido peso y no lo han recuperado, por lo general dedican 60 a 90 minutos a realizar actividad física de intensidad moderada casi todos los días de la semana y no consumen más calorías de las que necesitan. Esto no significa necesariamente 60 a 90 minutos en una sola sesión. Puede ser 20 a 30 minutos de actividad física tres veces al día. Por ejemplo, caminar a paso acelerado por la mañana, a la hora del almuerzo y por la noche.

5. Vigilar la alimentación y la actividad. Llevar un diario de los alimentos ayuda a dar un seguimiento al progreso e identificar las tendencias.

6. Vigilar el peso. Para controlar el peso perdido, es una buena idea mantener un registro del peso con el fin de planificar y ajustar el plan de ejercicio y alimentación según sea necesario.

7. Buscar apoyo de familiares, amigos y otras personas. Las personas que han perdido peso con éxito y no lo han recuperado, con frecuencia cuentan con el apoyo de otras personas para mantenerse en curso y superar los tropiezos.

‘Tips’ para bajar de peso

Hay cientos de dietas de moda, programas para adelgazar y, directamente, fraudes que prometen una pérdida de peso rápida y fácil.

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, la base para lograr adelgazar sigue siendo una alimentación saludable, baja en calorías y combinada con un aumento en la actividad física.

Por ello, explicó que para empezar a perder peso se pueden seguir estos consejos:

Expertos recomiendan comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.

Comer cantidades moderadas de grasas saludables, como el aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, nueces, mantequillas de nueces y aceites de frutos secos.

Reducir el consumo de azúcar tanto como sea posible, excepto el azúcar natural de la fruta.

Elegir productos lácteos bajos en grasa, carne magra y carne de ave de corral magra en cantidades limitadas.

Asimismo, indicó que es importante fijar metas realistas, pues a largo plazo, es inteligente aspirar a perder de una a dos libras (de 0,5 a 1 kilogramo) por semana. Por lo general, para perder esa cantidad por semana, es necesario quemar de 500 a 1.000 calorías más de las que se consumen por día, con una dieta baja en calorías y actividad física regular.