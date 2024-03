Los primeros síntomas de cáncer de colon a los que se debe prestar atención

¿Cuáles son los síntomas de cáncer de colon?

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington llevaron a cabo un estudio científico, con el cual buscaron determinar cuáles son los primeros signos de las personas que son diagnosticadas con cáncer de colon. La investigación salió a la luz el pasado 4 de mayo y fue publicada en la revista Journal of the National Cancer Institute.

Remedios caseros para el colon

Licuado de piña y manzana para el colon