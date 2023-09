Los quesos que menos engordan y los que más

En el mercado se pueden encontrar diversos quesos y cada uno de ellos tiene una utilidad o sirve para un fin específico. Está el queso campesino, mozzarella, parmesano, doble crema, bajo en grasa, etc.

Para determinar si el queso engorda o no, hay que validar de qué tipo o variedad de queso se está hablando. Igual es crucial recordar que el queso no es un alimento que contenga pocas calorías, a menos de que se hable de uno fresco y que no tenga nada de grasa, pese a lo anterior si hay algunos que contienen más calorías que otros y por ende unos que podrían catalogarse más saludables.