¿Fue por lana y salió trasquilada? Mujer que compró una libra de queso en Transmilenio respondió a las críticas que recibió tras ser estafada

A través de las redes sociales, una mujer que iba a bordo de un Transmilenio se quejó luego de comprar un queso en el medio de transporte y salir “estafada”.

“Estafa en Transmilenio, no caigan”, con ese mensaje una usuaria de la plataforma de TikTok alertó a los ciudadanos sobre un sujeto que se encuentra vendiendo quesos en el transporte público.

Mujer compró queso en Transmilenio y la estafaron | Foto: Redes laino.24

Laino.24 como sale en redes, relató que iba de camino hacía la estación de San Mateo y en la estación de Terreros se subió al transporte una persona a vender queso, la mujer indica que el señor llevaba un canasto lleno de quesos, ‘’se suponía que eran quesos, que venían de Ubaté, la libra de queso costaba $6.000′′.

¿Qué pasó con la compra?

La mujer indica que el señor dio la prueba y efectivamente era queso “La prueba estaba superrica, ‘super suavecita, yo lo compré... cuando llego a la casa, oh sorpresa que lo que me vendieron como queso no sé si es como una mezcla de maizena o una torta de maizena no tengo idea de que es, no sé qué tiene, pero queso no es”.

La mujer señala en su video que tengan cuidado “para que no les pase lo mismo” y además aconsejo que “sepan lo que están comprando”.

‘’Tengan cuidado cuando alguien se monte a vender en Transmilenio, no se debe confiar en todo lo que le venden a uno, yo súper confiada comprando mi queso y miren como quede (en el video se observa su mano llena de la mezcla que debía ser el queso) ni siquiera tiene una forma de queso, es un bloque de algo, super blanco, lo agarras y se desmorona, no tiene ningún sabor, no sabe a nada únicamente es un bloque, por si más adelante se topan con esta persona para que no le compren’’, señala la mujer.

La historia se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales. | Foto: TikTok: @Laino

Algunos de los usuarios comentaron su video manifestando que “¿Quién en su sano juicio compra queso en Transmilenio?”, “Dios te multiplique por tu buen corazón, y no eres ingenua, sino de buen corazón por ayudar a otros y obvio por ayudarse uno también, Dios te prospere”, “no comprar nada, yo compré un pagante como súper borden y lo iba a usar y era puro aire”.

Sujeto vende queso en Transmilenio y es otra cosa | Foto: Redes laino.24

El video ha tenido varias reacciones, incluso una usuaria le dije a la joven ‘’Pero, solo los de mente barata compran un queso en Transmilenio antes no lo compro en la calle del Bronx’’, a lo que ella responde ‘’que feo que entre mujeres nos tiremos tan duro, entre mujeres tenemos que cuidarnos y más con todo esto que está pasando, adicional el video que hice, lo publique con el fin de que a ti no te pase, a mí me paso y gracias a Dios no fue nada malo, únicamente perdí mis $6.000′′.