Video: así registraron usuarios en redes sociales el incómodo momento en el que echaron a Agmeth Escaf del Metropolitano

Escaf ha sido blanco de críticas desde que decidió involucrarse en el espinoso mundo de la política. Muchos allegados al Pacto Histórico no lo querían por, supuestamente, no tener aptitudes para un cargo en el Congreso, pero que lo metieron a las listas del movimiento por ser el amigo de Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro.

¿Pero y por qué no quieren a agmeth escaff en Barranquilla? ¿Cómo así que lo sacaron a chiflidos del Metropolitano? No se les olvide barranquilleros, que él es el que mandó a que votaran por Varela para la gobernación. Que ese es el de Petro. pic.twitter.com/zlnujOCfif

Escaf, entretanto, dijo: “No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver. De hecho , tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político. Mucho después fue que empecé a buscar nuestros asientos (que estaban ocupados) y es lo que se ve en las imágenes que están rodando”.

Asimismo, el congresista aceptó que no se esperaba esa reacción de las personas, pues estaba en su tierra natal. “Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos llegado a unos niveles de intolerancia y de violencia política que nos hacen daño y nos desunen en momentos en que deberíamos estar más unidos (como en un partido de la Selección)”, dijo Agmeth Escaf.