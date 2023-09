“Me refería al presidente de mi partido”: Agmeth Escaf aclara que no era Gustavo Petro a quien mencionó en un polémico video donde habló de respaldos políticos en Atlántico

“Por directriz del señor presidente, firmado además por la secretaria general, indica que apoyamos la candidatura del señor Alfredo Varela, no de Eduardo Verano de la Rosa. No puede haber nadie por fuera del orden de estos partidos que firman el acuerdo trabajando para otras candidaturas, ni de frente ni por debajo de la mesa” , dijo el congresista en las imágenes que circularon por la red social X, anteriormente Twitter.

De hecho, algunos críticos alcanzaron a hablar del Artículo 127 de la Constitución Política, que habla de las prohibiciones que tienen los servidores públicos, que entre otras, no pueden tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas.

“Como todos saben, en el departamento del Atlántico no inscribimos candidato propio para la gobernación del departamento. También es de dominio público, porque así se lo manifestamos a los atlanticenses, que luego de analizar el panorama actual y los candidatos que están en esa contienda en particular, se tomó la decisión como colectividad de apoyar la candidatura del señor Alfredo Varela y no la del señor Verano de la Rosa. El acuerdo de adhesión, que es el que aquí les vuelvo a compartir, está firmado por el presidente de mi partido, el señor Eduardo Noriega, y por otros dirigentes de otros partidos del Pacto Histórico”, manifestó.