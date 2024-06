Álvaro Leyva lanza contundente desafío: “La Constituyente es una realidad”

Aunque Santos, De la Calle y Sergio Jaramillo han dicho que el acuerdo con las Farc no contempla una Constituyente, Leyva dijo: “Hoy se puede hacer porque el presidente Santos, en un momento de inteligencia, produjo una declaración unilateral de Estado. Ese mismo texto permite la convocatoria de una asamblea constituyente. Así la calificó De la Calle. Quedó plasmada aquí, en la parte de la ‘Introducción’, en la página ocho de 289, antes del primer asterisco. Me conozco esto de memoria, lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal, y terminó haciendo una declaración que a mí no me gusta para nada”.

“Santos dice que es cruzar una línea roja, que es “absurdo”. Perdóneme, pero la ignorancia del derecho no sirve de excusa. Sí quiero llamarles la atención a los asesores de Santos que no fueron capaces de señalarle que efectivamente él había incluido un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que De la Calle llamó en su momento una constituyente. De tal manera que ahí está clarísimo que a Santos alguien le metió un gol. No fui yo. Tuvo que haber sido De la Calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Le cuento que hablé con el doctor Eduardo Montealegre, gran constitucionalista, y dijo que eso hay que cumplirlo y que eso prevalece en el orden interno. Entonces, no podemos salir con un chorro de babas de que Santos no sabía o no conocía lo que había firmado. Eso la opinión pública no lo puede aceptar”, aseguró Leyva.