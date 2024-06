Leyva dice que De la Calle sabía que en el acuerdo con las Farc quedó incluida la Constituyente: “Él niega hasta su propia firma”

El excanciller Álvaro Leyva dijo que Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno Santos con las Farc, sabía que en el acuerdo con esa guerrilla se incluyó la convocatoria a una Constituyente.

“Resulta que una de las partes contratantes, o sea el vocero (de las Farc, Iván Márquez), le dijo a De la Calle: “Agreguemos esto”. De la Calle dijo: “Pero eso es una constituyente”. Y yo lo oí cuando él dijo: “Esa es una constituyente”. Pensé que ese párrafo que le estaban presentando a De la Calle lo iban a dejar por fuera (del acuerdo de paz), y no, lo dejaron por dentro. Yo soy testigo”, sostuvo Leyva, en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

“Iván Márquez, que era el interlocutor oficial. Eso terminó siendo un documento oficial de Naciones Unidas sobre el cual se hizo la declaración unilateral de Estado. Aquí está la carta original de Santos solicitando que se ate a resoluciones del Consejo de Seguridad, que obviamente son resoluciones que prevalecen en el orden interno”, agregó el canciller.

“Hoy se puede hacer porque el presidente Santos, en un momento de inteligencia, produjo una declaración unilateral de Estado. Ese mismo texto permite la convocatoria de una asamblea constituyente. Así la calificó De la Calle. Quedó plasmada aquí, en la parte de la ‘Introducción’, en la página ocho de 289, antes del primer asterisco. Me conozco esto de memoria, lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal, y terminó haciendo una declaración que a mí no me gusta para nada”, dijo Leyva.

Leyva dijo que a Santos “alguien le metió un gol”. “Él dice que es cruzar una línea roja, que es “absurdo”. Perdóneme, pero la ignorancia del derecho no sirve de excusa. Sí quiero llamarles la atención a los asesores de Santos que no fueron capaces de señalarle que efectivamente él había incluido un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que De la Calle llamó en su momento una constituyente. De tal manera que ahí está clarísimo que a Santos alguien le metió un gol. No fui yo. Tuvo que haber sido De la Calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Le cuento que hablé con el doctor Eduardo Montealegre, gran constitucionalista, y dijo que eso hay que cumplirlo y que eso prevalece en el orden interno. Entonces, no podemos salir con un chorro de babas de que Santos no sabía o no conocía lo que había firmado. Eso la opinión pública no lo puede aceptar”.

El excanciller le envió un mensaje a De la Calle, quien ha dicho que no se puede convocar a una constituyente apelando al acuerdo con las Farc. “Que lea el texto. No sé qué pasa, afortunadamente el alzhéimer no es por cuenta mía. Lo de De la Calle tiene antigüedad. Él, por ejemplo, siendo ministro del presidente Gaviria, participó en el bombardeo el día de las elecciones de la constituyente, después de que se había señalado que mandarían a unos negociadores a hablar con la coordinadora guerrillera, a ver si podían entrar o no a la constituyente. A Santos le pido que se encierre allá en su oficina, que saque el acuerdo y que vea la página octava del documento oficial de Naciones Unidas, antes del primer asterisco, donde está esa redacción que lleva al presidente Petro a tener la obligación de cumplir con lo acordado. De tal manera que no me venga con cuenticos, que llevo mucho tiempo. A De la Calle, por temor o por alguna circunstancia, se le olvidó decirle a Santos que eso había quedado incluido. Por Dios, cómo se va a contradecir públicamente, con el país no se puede jugar, y él es autor de esa norma que dice que definitivamente hay que convocar a una constituyente”.